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Yıldız şarkıcı Beyonce TikTok dünyasında

Haberler | 15.07.2022 - 14:29 - Son Güncelleme : 15.07.2022 - 14:33

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, TikTok'a katıldı. Kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan yıldız şarkıcının ilk paylaşımı yaklaşık 5 milyon izlendi.

Yıldız şarkıcı Beyonce TikTok dünyasında - 1

Yıldız şarkıcı Beyonce, TikTok’a katıldı. Kısa sürede 3.5 milyon takipçiye ulaşmayı başaran Beyonce'nin ilk paylaşımı yaklaşık 5 milyon kez tıklandı.

Yıldız şarkıcı Beyonce TikTok dünyasında - 2

Böylece Beyonce'nin şarkıları platformun kullanıcıları için erişilebilir hale de geldi.

Yıldız şarkıcı Beyonce TikTok dünyasında - 3

Bu anlaşmayla TikTok kullanıcıları artık yıldız ismin videolarını hem yeni hem de eski şarkılarının tamamını kullanabilecek.

Yıldız şarkıcı Beyonce TikTok dünyasında - 4

Bu ay sonu yedinci stüdyo albümü ‘Reneissance’yi yayınlayacak olan 40 yaşındaki sanatçı, ilk TikTok gönderisinde yeni şarkısı ‘Break My Soul’u kullandı.

Yıldız şarkıcı Beyonce TikTok dünyasında - 5

Beyonce'nin Instagram’da 268 milyon, Facebook’ta 56 milyon, Twitter’da 15,5 milyon, YouTube’da ise 24,7 milyon takipçisi bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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