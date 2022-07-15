Yıldız şarkıcı Beyonce TikTok dünyasında

Haberler | 15.07.2022 - 14:29 - Son Güncelleme : 15.07.2022 - 14:33
Yıldız şarkıcı Beyonce, TikTok’a katıldı. Kısa sürede 3.5 milyon takipçiye ulaşmayı başaran Beyonce'nin ilk paylaşımı yaklaşık 5 milyon kez tıklandı.
Böylece Beyonce'nin şarkıları platformun kullanıcıları için erişilebilir hale de geldi.
Bu anlaşmayla TikTok kullanıcıları artık yıldız ismin videolarını hem yeni hem de eski şarkılarının tamamını kullanabilecek.
Bu ay sonu yedinci stüdyo albümü ‘Reneissance’yi yayınlayacak olan 40 yaşındaki sanatçı, ilk TikTok gönderisinde yeni şarkısı ‘Break My Soul’u kullandı.
Beyonce'nin Instagram’da 268 milyon, Facebook’ta 56 milyon, Twitter’da 15,5 milyon, YouTube’da ise 24,7 milyon takipçisi bulunuyor.