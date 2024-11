Rize'nin köyünde 42 yıllık baba mesleğini sürdürüyor! ''Çocuklarım benden sonra bu işi yapmak istemiyor''

''ŞEHİRDE HER ŞEY ELİNİN ALTINDA AMA KÖYLERDE DEĞİL''

Çocukluk yıllarından bu yana bakkallara ait has bir kokunun akıllarında olduğunu ve o kokuyu bu bakkalda hissettikleri için vazgeçemediklerini ifade eden Havva Sandıkçı ise “Geldiğimizde her şeyi bulabiliyoruz. Evde eksiğimiz oluyor, işte şehirde her şey elinin altında ama köylerde öyle değil. Köylerde şimdi mutfakta bir iş yapıyorsun, bir anda kalıyorsun. Merkeze inmek zor, inemezsin her zaman. Ama burada öyle değil. Bakkalı aradığımızda bile yanımıza geliyor. Yani ekmeğimiz olsun, başba bir şey olsun, aklınıza ne gelirse. En güzel yanı çocukluğumdaki kokuyu almak. Bu bakkal kokusunu hiçbir şeye değişmem yani. Her şey bir yana o bir yana” dedi.