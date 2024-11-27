Rize'nin köyünde 42 yıllık baba mesleğini sürdürüyor! ''Çocuklarım benden sonra bu işi yapmak istemiyor''

Babasından kalma bakkalı askerden geldikten sonra devraldığını ve bugüne kadar getirdiğini dile getiren Ömer Hardal “Babadan kalma meslek zaten, biz de devam ettiriyoruz. Bakkal açıldığında askere gitmemiştim daha. Ondan sonra askere gittim geldim, babam bana devretti. Ondan beridir ben işletiyorum. Şimdiye kadar kimseyi geri çevirmedim. Parası olsa da olmasa da geri çevirmedim. Şimdiye kadar gelene ne istediysem verdim” dedi.

Bakkalı babasından devraldığı düzende devam ettirdiği için gören herkesin dikkatini çektiğine vurgu yapan Hardal “Her şey organik. Şimdi İstanbul'dan gelenler hep ‘Bakkal gibisi yok daha. Bakkalı bozma, böyle devam ettir’ diyorlar. Biz de devam ettiriyoruz işte. Gurbetten gelenler bakıyorlar, bakkalı görüyorlar, bir şeyler alıyorlar” ifadelerini kullandı.

''KAÇ SENE DAHA YAPARIM, BİLMİYORUM''

Kendisinden sonra çocuklarının mesleği devam ettirmek istemediğini dile getiren Hardal, birkaç yıl daha bakkalcılık yapabileceğine vurgu yaparak “Tabii çocuklar yapmak istemiyor artık. Ben de kaç sene daha yaparım bilmiyorum. Birkaç sene daha yaparız herhalde, ondan sonra biz de nasip kısmet. Bırakabiliriz” şeklinde konuştu.