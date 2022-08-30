Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 30.08.2022 - 11:26 - Son Güncelleme : 30.08.2022 - 11:50
Yaklaşık üç yıl önce ayrılık kararı veren Rus model Irina Shayk ve ABD'li oyuncu Bradley Cooper tatile çıktı.
Sosyal medyada tatile dair fotoğraflar paylaşan Shayk, bir çocuk sahibi olduğu eski partneri ile beraber poz verdi.
Çiftin 5 yaşında Lea adında bir kız çocuğu bulunuyor.
2015 yılında beraber olmaya başlayan çift, ilişkisini uzun süre gözlerden uzak yaşamıştı.
Cooper, İngiliz model Suki Waterhouse'dan 2015 yılında ayrıldıktan sonra Cristianao Ronaldo ile 5 yıllık beraberliğini bitiren Shayk ile birlikteliğe başlamıştı.
2016 yılında Victoria’s Secret Fashion Show'da yürüyen Shayk'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kız çocuğu oldu.
Çift Oscar Ödülleri, MET Gala ve film prömiyerlerine sık sık beraber katıldı.
Cooper’dan ayrıldıktan sonra parçalanmış hissettiğini söyleleyen Rus model, Vogue dergisinin İngiliz edisyonuna verdiği röportajda "Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık" dedi.
Ünlü model, bekar anne olma konusunda da dengeyi bulmanın zor olduğunu söyleyerek, "Bir yandan bekar bir anne olup, diğer yandan çalışan bir kadın olmak çok zor. İnanın bana, bazı sabahlar uyandığımda, ‘Tanrım ne yapacağımı bilmiyorum, paramparça oluyorum’ dediğim günler de oluyor" dedi.
Cooper'ın yakın zamanda gönlünü ABD eski Dışişleri Bakanı, eski First Lady ve eski başkan adayı Hillary Clinton'ın yardımcısı Huma Abedin'e (45) kaptırdığı iddiası ortaya atıldı. Birkaç aydır gizlice buluşan çiftin bir derginin çekimlerinde tanıştığı belirtildi.
İşte Irina Shayk'in Bradley Cooper ile tatilinden görüntüler...