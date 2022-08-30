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Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 30.08.2022 - 11:26 - Son Güncelleme : 30.08.2022 - 11:50

Yıllar önce ayrılık kararı veren ve bir kız çocuk sahibi olan ünlü ABD'li oyuncu Bradley Cooper ile Rus model Irina Shayk'in beraber tatil yaptığı görüntüler birliktelik sorusunu gündeme getirdi.

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 1

Yaklaşık üç yıl önce ayrılık kararı veren Rus model Irina Shayk ve ABD'li oyuncu  tatile çıktı.

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 2

Sosyal medyada tatile dair fotoğraflar paylaşan Shayk, bir çocuk sahibi olduğu eski partneri ile beraber poz verdi.

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 3

Çiftin 5 yaşında Lea adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 4

2015 yılında beraber olmaya başlayan çift,  ilişkisini uzun süre gözlerden uzak yaşamıştı. 

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 5

Cooper, İngiliz model Suki Waterhouse'dan 2015 yılında ayrıldıktan sonra Cristianao Ronaldo ile 5 yıllık beraberliğini bitiren Shayk ile birlikteliğe başlamıştı.

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 6

2016 yılında Victoria’s Secret Fashion Show'da yürüyen Shayk'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kız çocuğu oldu.

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 7

Çift Oscar Ödülleri, MET Gala ve film prömiyerlerine sık sık beraber katıldı.

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 8

"BİZ ŞANSLIYDIK"

Cooper’dan ayrıldıktan sonra parçalanmış hissettiğini söyleleyen Rus model, Vogue dergisinin İngiliz edisyonuna verdiği röportajda "Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık" dedi.

Ünlü model, bekar anne olma konusunda da dengeyi bulmanın zor olduğunu söyleyerek, "Bir yandan bekar bir anne olup, diğer yandan çalışan bir kadın olmak çok zor. İnanın bana, bazı sabahlar uyandığımda, ‘Tanrım ne yapacağımı bilmiyorum, paramparça oluyorum’ dediğim günler de oluyor" dedi.

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 9

YENİ BİRLİKTELİĞİ

Cooper'ın yakın zamanda gönlünü ABD eski Dışişleri Bakanı, eski First Lady ve eski başkan adayı Hillary Clinton'ın yardımcısı Huma Abedin'e (45) kaptırdığı iddiası ortaya atıldı. Birkaç aydır gizlice buluşan çiftin bir derginin çekimlerinde tanıştığı belirtildi.

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 10

İşte Irina Shayk'in Bradley Cooper ile tatilinden görüntüler...

Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 11
Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 12
Eski sevgililer Bradley Cooper ve Irina Shayk beraber tatil yaptı - 13

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