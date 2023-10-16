Cildi kışa hazırlamak için öneriler

Kış mevsimi cilt için zorlayıcı olabilir. Soğuk hava, düşük nem seviyesi ve kapalı mekanlarda artan ısı, cildinizi kurutabilir ve tahrişe neden olabilir. İşte kışa girerken cildinizi korumak ve nemlendirmek için en etkili yöntemler...

Cildi kışa hazırlamak için öneriler - 1

Güneş ışınlarının etkisiyle kuruyan, yıpranan ve lekelenen cildi toparlamak için kış aylarına özel bir bakımla girmek gerekiyor. Soğuk hava koşullarına karşı cildi yenilemek için ilk adım peeling işlemlerinden geçiyor. Sağlıklı bir görünüme sahip olmak için cildin ölü hücrelerden temizlenmesi, ciltte oluşan lekelerle savaşmak için glikolik asit, c vitamini, hidrokinon, retinoik asit içeren ürünlerin doktor kontrolü eşliğinde kullanılması önemli. 

Peelingler cildi temizleyip ölü ciltten arındırmakla kalmayıp aynı zamanda cildinizin kendisini yenilemesini tetiklerken, kan akışının hızlandırarak cilt bariyerinin kuvvetlenmesi için destek oluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Cildi kışa hazırlamak için öneriler - 2

Kış aylarında cildinizin nem seviyesini korumak için nemlendirici ürünler kullanın. Yağ bazlı nemlendiriciler cildinizi korurken, su bazlı olanlar da hafif nemlendirme sağlar.Güneşin zararlı UV ışınları kış aylarında da etkili olabilir. Dolayısıyla güneş koruyucu ürünlerin kullanımı, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak için önemli.

Cildi kışa hazırlamak için öneriler - 3

Sağlıklı bir cilt için sıcak su ile temastan kaçının. Sıcak su cildi kurutabilir. Bu nedenle, duş alırken veya yüzünüzü yıkarken sıcak su yerine ılık su kullanmaya özen gösterin.

Daha kuru bir cilt tipine sahipseniz, cildinizi daha fazla kurutmayacak, hafif temizlik ürünleri tercih edin.

Cildi kışa hazırlamak için öneriler - 4

Yazın yıpranan cildi, kış soğuğundan korumak ve oluşacak tahrişe karşı cilde doğru bakımı uygulamak oldukça önemli. Kış mevsimi cildi kuruturken, pul pul dökülmesine de sebep olur. Soğuk havalarda yüzünüzü gergin ve kuru hissediyorsanız cilt temizleme ve nemlendirme rutininizin değişmesi gerekir. Sabun ve alkol içeren temizleyicilerin yerine köpük formunda hafif yapılı ürünleri tercih etmek iyi olur.

Cildi kışa hazırlamak için öneriler - 5

Cildinizi nemlendirmek ve beslemek için düzenli olarak nemlendirici yüz maskeleri uygulayın.

Kapalı mekanlarda kullanılan hava nemlendiricileri, cildinizin nem seviyesini korumanıza yardımcı olabilir.

Cildi kışa hazırlamak için öneriler - 6

Vücudunuzun ve cildinizin nem seviyesini korumak için yeterli miktarda su içmeyi ihmal etmeyin.

Cildinizin sağlıklı kalması için beslenmenize dikkat edin. Cildinizi besleyecek, antioksidanlarla zenginleştirilmiş gıdalar tüketmeye özen gösterin.

Düzenli egzersiz yapmak, cildinizin kan dolaşımını artırabilir ve cildinizi daha sağlıklı kılabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER