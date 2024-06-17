Kurban etini muhafaza ederken dikkat edilmesi gerekenler: Kurban etleri nasıl, kaç ay saklanmalı?
Yaz mevsimine denk gelen bayramda, etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi de ayrı bir önem taşıyor. Sağlıklı ve lezzetli bir tüketim için etin sertliğinin geçmiş olması gerektiğini belirten uzmanlar, etin kesildiği gün tüketilmesinin sindirim ve metabolizmayla ilgili ciddi anlamda problemler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Peki, kurban etleri nasıl, kaç ay saklanmalı?
Kurban bayramında; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp her zaman özen gösterilmelidir. Peki, kurban etleri nasıl, kaç ay saklanmalı?