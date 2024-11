Sinemalarda haftanın filmleri: Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

"Siyah Kanarya"



Kate Beckinsale'in başrolünde oynadığı "Siyah Kanarya", dünyayı bekleyen siber savaş tehlikesi ve büyük ülkelerin istihbarat servislerinin savaşını anlatan bir hikaye ile aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.



Kadın ajan filmleri kategorisinde türünün iyilerinden sayılan ve derinlikli senaryosuyla öne çıkan Birleşik Krallık yapımı film, ölümcül bir komploya kurban gitmiş ve kocasını kurtarmak zorunda kalan, CIA ajanı Avery Graves'in hikayesini odağına alıyor.



Genç oyuncu Beckinsale'e Saffron Burrows, Rupert Friend, Ben Miles, Michael Brandon, Arben Bajraktaraj ve Emma Gojkovic'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor.



"Maria Olmak"



Jessica Palud'un yönettiği "Maria Olmak", Maria Schneider'in Marlon Brando ile çektiği "Paris'te Son Tango" filminin çekimleri sırasında yaşadığı zorlukları ve filmin kendisine getirdiği ünü beyaz perdeye taşıyacak.



Filmde genç oyuncu Anamaria Vartolomei'ye, Fransız sinemasından Matt Dillo, Giuseppe Maggio, Celeste Brunnquell ve Yvan Attal eşlik etti.



"Wicked"



Stephen Schwartz ve Winnie Holzman'ın "The Wizard of Oz" filminin ön hikayesi olarak tasarladıkları, ilk olarak 2003'te sahnelenen aynı adlı Broadway müzikalinin sinema filmi uyarlaması "Wicked", Oz cadıları Elphaba ve Glinda'nın hikayesini anlatıyor.



Jon M. Chu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Marissa Bode ve Idina Menzel rol aldı.



"Dünya Varmış"



Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı "Dünya Varmış", dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları konu ediniyor.



Yönetmen koltuğunda Ali Adnan Özgür'ün oturduğu filmde, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Attila Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay ve Bahtiyar Engin rol aldı.