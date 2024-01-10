10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
Togg'un Las Vegas'ta tanıttığı T10F modeli tasarımıyla öne çıkarken, Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden birisi olacak. T10F, gelecek yılın mart veya nisan ayında önce Türkiye'de daha sonra Avrupa'da satışa sunulacak. İşte 10 maddede Togg'un yeni modeliyle ilgili merak edilenler...
Togg, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te tanıttı.