126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti

"PARANIZ OLSA BİLE BU ARACA ULAŞAMIYORSUNUZ" Mustafa Çağılcı, insanların parası olsa bile bu araca ulaşamadıklarını belirtti. Çağılcı, ''Aracı 126 bin liraya Antalya’dan aldım. O yıllarda kimsenin bilmediği, standart bir arabaydı. Yaklaşık 100 bin dolar masraf ettik. Bunun sayesinde, aracımız 1200 beygire ulaştı. Aracımızda 1600 beygirlik setup var. Yani araçla 1600 beygir güce kadar ulaşabiliyoruz. Amerika, Malezya ve dünyanın birçok yerinden özel parçalar getirdik. Ortalama 7 yılda bu arabayı yaptık. Bununla beraber gereken güç ve değere ulaştı. Şu an araç 1,2 milyon TL ve üzerinde bir değere sahip. O da aracı satmak isterseniz satıyorsunuz. Yoksa satılacak bir araç değil, koleksiyonluk, antika değerinde bir araç. Bu araç Türkiye’de hiçbir dönem satılmadı. Gümrükten geçme bir araç. Paranız olsa bile bu araca ulaşamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Bir de bin beygir ve üzeri bir araca sahip olmak için 20 milyon ve üzerinde paralar vermek lazım'' dedi.