2021 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

"UMUT VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı (TEHAD) Berkan Bayram,"Genel anlamda otomobil kullanıcısı elektrikli ve hibrid otomobil pazarına daha fazla ilgi göstermeye başladı. Özellikle C ve üstü premium segment satış rakamlarındaki artışın dikkate değer. Elektrikli modellerde daha hızlı artışı TOGG ile birlikte görebiliriz" dedi.

TEHAD tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobilleri listeledik.