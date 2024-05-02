Otomobile yeni düzenleme geliyor: Bayide fiyat artışı yapılamayacak
Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasına yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Stokçuluk ve fahiş fiyat ile mücadele kapsamında bakanlık, bayiye araç tahsisi sonrasında zam yapılmasının önüne geçecek. Düzenlemeler ile birlikte ön ödemelere sınırlama getirilecek.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre taşıtın üretici veya distribütör tarafından bayiye teslim edilmesi ve vergilerinin ödenmesi sonrasında fiyat değişikliği yapılamayacak.