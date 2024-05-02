Otomobile yeni düzenleme geliyor: Bayide fiyat artışı yapılamayacak

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasına yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Stokçuluk ve fahiş fiyat ile mücadele kapsamında bakanlık, bayiye araç tahsisi sonrasında zam yapılmasının önüne geçecek. Düzenlemeler ile birlikte ön ödemelere sınırlama getirilecek.

Otomobile yeni düzenleme geliyor: Bayide fiyat artışı yapılamayacak - 1

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre taşıtın üretici veya distribütör tarafından bayiye teslim edilmesi ve vergilerinin ödenmesi sonrasında fiyat değişikliği yapılamayacak.

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Otomobile yeni düzenleme geliyor: Bayide fiyat artışı yapılamayacak - 2

Bayiler otomobil satışı sürecinde en fazla fiyatın yüzde 10'u kadar ön ödeme alabilecek. Taslağa göre ödemesi yapılan araç en geç 15 gün içinde teslim edilecek.

Otomobile yeni düzenleme geliyor: Bayide fiyat artışı yapılamayacak - 3

Düzenlemeler, distribütörleri de kapsayacak. Distribütörler, bayilerden üç yıllık satış ortalamasından fazla araç alımını talep edemeyecek. Ayrıca fatura tarihinden itibaren fiyat değişikliği yapılamayacak.

Otomobile yeni düzenleme geliyor: Bayide fiyat artışı yapılamayacak - 4

İkinci el otomobil satışları da düzenlenecek. İnternetten yapılan satışlarda 8 yaş ve 160 bin kilometre altındaki araçlarda fiyat ile nihai teklif farkı yüzde 5'i aşamayacak.

Otomobile yeni düzenleme geliyor: Bayide fiyat artışı yapılamayacak - 5

İhaleye çıkacak araçlara için ise 24 saat öncesinde detaylı bilgilerle ilan zorunluluğu getirilecek.

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