560 beygirlik Doğan SLX, 180 bin liraya alıcı buldu

Türkiye’nin en pahalı TOFAŞ arabası Bursa’da satıldı. Tanju Akdoğan’ın bir buçuk yıllık emeği sonucu ortaya çıkan Doğan SLX marka aracı Bursa’da yaşayan iş insanı Yusuf Yamanlar 180 bin liraya satın aldı. 560 beygir gücüne ulaşabilen araç iç tasarımı ve orijinal kaportasıyla ilgi odağı oldu.

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İHA 25.08.2021 - 12:10

Türkiye’nin en çok tercih edilen araçlarından biri olan TOFAŞ’ın Doğan SLX marka aracı rekor fiyattan alıcı buldu. Türkiye’de araç piyasasına bir dönem damgasını vurmuş ve günümüzde ise eşine nadir rastlanan Doğan SLX marka araç, bir buçuk yılda modifiye edildi.

Dış görünümü, iç tasarımı ve motoru adeta baştan yapılarak en lüks araçlardaki konforun sağlandığı araç 180 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu.

Bursa’da araç kiralama işi ile uğraşan Yusuf Yamanlar Doğan SLX marka aracı aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “35 yıllık hayalimi bugün gerçekleştirdim. TOFAŞ’ın kuş serisi, eskimeyen bir yüz. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir araç” dedi.

Türkiye’nin en pahalı Doğan SLX’i hakkında bilgiler paylaşan aracın mimarı sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda TIR şoförü olan Tanju Akdoğan şunları söyledi: “Aracımız 1993 model Doğan SLX tamamıyla hatasız, işlemsiz, kaporta olarak orijinaldir. Güneşin verdiği zararlardan dolayı aracımız dışarıdan boyalıdır. Aracımız turbo 4.0 enjeksiyonludur. BMW M3 şanzımanı kullandık. Torpidosunda dahi tek bir çizik çatlak yok. Aracımızın direksiyonu Mercedes direksiyonu, koltuklarında ise elektrikli ısıtmalı ve elektrikli ayarlanabilir Mercedes koltuğunu tercih ettik. Tavan ve kapı döşemelerimiz BMW F30 marka araçtan buraya uyarlandı. Ayrıca normal standart göstergelerimizi dijital gösterge ile değiştirdik. Aracımızda üst düzey ses sistemi mevcut."

Akdoğan, "Aracımıza turbo modifiye yapılmış olup görselliği ve motor performansıyla öne çıkmaktadır. Aracımız 560 beygir gücüne ulaşabiliyor. Aracımız hem cadde modu hem de yarış moduyla Türkiye’nin hatta dünyanın sayılı araçlarından bir tanesidir. Yeni sahibine hayırlı olsun" diye konuştu.