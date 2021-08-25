560 beygirlik Doğan SLX, 180 bin liraya alıcı buldu

İHA 25.08.2021 - 12:10
Türkiye’nin en pahalı Doğan SLX’i hakkında bilgiler paylaşan aracın mimarı sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda TIR şoförü olan Tanju Akdoğan şunları söyledi:
“Aracımız 1993 model Doğan SLX tamamıyla hatasız, işlemsiz, kaporta olarak orijinaldir. Güneşin verdiği zararlardan dolayı aracımız dışarıdan boyalıdır. Aracımız turbo 4.0 enjeksiyonludur. BMW M3 şanzımanı kullandık. Torpidosunda dahi tek bir çizik çatlak yok.
Aracımızın direksiyonu Mercedes direksiyonu, koltuklarında ise elektrikli ısıtmalı ve elektrikli ayarlanabilir Mercedes koltuğunu tercih ettik. Tavan ve kapı döşemelerimiz BMW F30 marka araçtan buraya uyarlandı. Ayrıca normal standart göstergelerimizi dijital gösterge ile değiştirdik. Aracımızda üst düzey ses sistemi mevcut."