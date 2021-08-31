99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi

‘BENZİNDEN GERÇEKTEN KURTULMAMIZ GEREKİYOR’

CNN'e verdiği demeçte, "Dizelin halk sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var” diyen Landrigan, “Kesinlikle kansere neden olan, solunum yolu tahrişine ve astıma neden olan, dizel egzozunun yaptığı her şey halk sağlığı için kötü" şeklinde konuştu.

Landrigan, "Benzinden gerçekten kurtulmamız gerekiyor” derken, “Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde dizelden gerçekten kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu.

Phillip Landrigan, dünyanın artık elektrikli araçlara geçişe odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.