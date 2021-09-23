Airbus, uçan taksi modelinin yeni versiyonunu tanıttı

Airbus Helicopters CEO’su Bruno Even, “Çevresel ve sosyal kaygıları ele alırken kentsel hava taşımacılığının şehirlere sürdürülebilir bir şekilde entegre edildiği tamamen yeni bir pazar yaratma arayışındayız. Airbus, asıl zorlukların araç teknolojisi ve iş modelleri ile olduğu kadar kentsel entegrasyon, toplumun kabulü ve otomatik hava trafik yönetimi ile ilgili olduğu kanaatinde. Topluma güvenli, sürdürülebilir ve tam entegre bir hizmet sunmak için tüm yetenek ve uzmanlıkları bir araya getiriyoruz” dedi.