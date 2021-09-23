Airbus, uçan taksi modelinin yeni versiyonunu tanıttı

ntv.com.tr 23.09.2021 - 11:37
Airbus tarafından düenlenen “Sürdürülebilir Havacılığa Öncülük” konulu zirvede yeni CityAirbus modeli tanıtıldı.
Yeni CityAirbus NextGen elektrikle çalışan sekiz adet pervane, sabit kanatlar, V şeklinde kuyruk ile donatılmış ve sıfır emisyonlu bir uçan taksi.
Airbus Helicopters CEO’su Bruno Even, “Çevresel ve sosyal kaygıları ele alırken kentsel hava taşımacılığının şehirlere sürdürülebilir bir şekilde entegre edildiği tamamen yeni bir pazar yaratma arayışındayız. Airbus, asıl zorlukların araç teknolojisi ve iş modelleri ile olduğu kadar kentsel entegrasyon, toplumun kabulü ve otomatik hava trafik yönetimi ile ilgili olduğu kanaatinde. Topluma güvenli, sürdürülebilir ve tam entegre bir hizmet sunmak için tüm yetenek ve uzmanlıkları bir araya getiriyoruz” dedi.
Otonom uçuşla 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan araç, 80 kilometre menzil ve 120 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Kent içinde alacağı görevler için ses seviyesinin önemine dikkat çekişlen uçak, uçuş sırasında 65 desibel ve iniş sırasında 70 desibel altında ses sahip.