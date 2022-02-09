Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı

İtalyan Alfa Romeo'nun ilk şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli Tonale sonunda tanıtıldı.

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 10:26 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 10:27

Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 1

Alfa Romeo'nun yeni kompakt SUV modeli Tonale, konsept modelin çıkışından 3 yıl sonra tanıtıldı.

Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 2

Yeni modelle birlikte elektrik dünyasına da giriş yapan İtalyan marka önümüzdeki 4 yıl boyunca her yıl bir model tanıtma planı bulunuyor.

Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 3

Nisan ayından itibaren satışa çıkacak olan Tonale şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemiyle geliyor.

Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 4

Avrupa'da satılacak PHEV versiyonda 1.3 litre turbo dört silindirli benzinli ünite, arka aks üzerine konumlandırılmış bir elektrik motoru, 6 ileri otomatik şanzıman ve 15.5 kWsa'lik batarya bulunacak.

Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 5

Dört tekerlekten çekişli olan sistem 275 beygir güç üretecek. Araç 0'dan 100'e hızlanmasını 6,2 saniyede tamamlıyor. 2 buçuk saatte tam şarja ulaşan araç karma kullanımda 60 kilometrelik elektrikli menzil sunuyor.

Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 6

Modelinde bir de 48V hafif hibrit versiyonu geliyor. Önden çekişli 1.5 litre turbo dört silindirli benzinli üniteyle gelen bu versiyonlar, paketine göre 130 veya 160 beygir güç sunacak.

Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 7

Tonale'nin iç mekanında 12.3 inçlik dijital gösterge ve 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekrana yer verilmiş.

Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 8

Seviye 2 otonom sürüş özelliği sunacak olan kompakt SUV, adaptif hız sabitleyici, kör nokta ve arka çapraz trafik görüntüleme, otonom frenleme ve 360 derece kamera desteği ile geliyor.

Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 9

Super ve Ti olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak Tonale'nin fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 10
Alfa Romeo'da yeni dönem: İlk elektrik destekli model tanıtıldı - 11

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