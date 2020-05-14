Audi A8 L'nin zırhlı versiyonu tanıtıldı

Audi A8L Security Rusya'da duyuruldu. Güvenlik ekipmanlarıyla dolu olan zırhlı versiyon 10.sınıf dayanıma sahip kurşun geçirmez camlarla donatılmış.

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ntv.com.tr 14.05.2020 - 13:35

A8L Security'de gövdeye eklenen zırh ve donanımlar sayesinde aracın ağırlığı 3.874 kilograma çıkmış.

Standart bir A8L'yi Security pkaetine .evirmek özel tesislerde 400 saati alıyor.

Audi'nin tüm zırhlı araçları güvenlik kuruluşları tarafından seri ateş, keskin nişancı ve el bombası gibi silahlara karşı testlerden geçiyor. A8L Security, patlak lastiklerle 80 kilometre hızla 80 km kadar gidebiliyor.

Herhangi bir durumda kkapılar nomal yollarla açılamazsa devreye giren sistem kapıları gövdeye bağlatan menteşeleri parçalıyor.

Dış ortamda oluşan gazlı veya kirli hava durumlarında ise dışarıdan gelecek hava kesilerek klima çıkışlarından solunabilir hava pompalanıyor içeriye.

Araçta yer alan çift turbolu V8 motor 571 bg güç ve 800 Nm tork sağlarken bu ağırlıkta bir aracın 100 km hıza 6.3 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Aracın Rusya fiyatı ise opsiyonlar hariç (günümüz kuruyla) 5 milyon 233 bin TL'de başlıyor.

Aracın tamamlanıp teslim edilmesi ise 3 ila 6 ay arasında sürüyor.

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