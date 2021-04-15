Audi Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback tanıtıldı

ntv.com.tr 15.04.2021 - 11:38 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 11:40
Q4 e-tron modelinin Haziran ayında Avrupa pazarına çıkacağı açıklanırken Sportback'in yaz sonunda gelmesi bekleniyor.
Aracın Almanya'da liste fiyatı 41.900 Euro olarak açıklandı.
Ayrıca lansmana özel Edition One versiyonu için üzerine 6.200 euroluk bir fiyat ödemek gerekiyor.
Araçta artırılmış gerçeklikle donatılmış bir head-up display opsiyonel olarak satın alınabiliyor.
Bu ekran yardımcı sistemler tarafından sağlanan bilgileri veya navigasyonu gerçek hayattaki objelerin üstüne en uygun şekidle gösterir.