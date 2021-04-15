Audi Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback tanıtıldı

Audi, elektrikli modellerini tanıtmaya devam ediyor. Son olarak bu tanıtımlara Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback eklendi.

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ntv.com.tr 15.04.2021 - 11:38

Audi, yeni elektrikli Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback modellerini tanıtıldı.

Q4 e-tron'un 4.59 muzunluk, 1.87 m genişlik ve 2.76 m aks mesafesi sunarken 520 litrelik bir bagaj hacmi olduğu açıklandı.

Araçların motor seçeneklerine bakıldığında baz versiyon olan Q4 35 e-tron üzerinde yer alan 1 adet elektrik motoruyla 170 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor. 55 kWh'lik bir bataryayla gelen model 340 kilometrelik bir menzil vadediyor.

Q4 40 e-tron versiyonuda da 1 elektrik motoru yer alıyor. Model, 204 beygir güç ve 310 Nm tork değerlerine sahip. 77 kWh batarya yer alan araç 520 kilometre menzil vadediyor.

En üst donanım olan Q4 50 e-tron'da 2 adet elektrik motoru yer alıyor. Araç 300 beygir güç ve 460 Nm tork değerine sahip. 77 kWh batarya ile 520 km menzil sunan model 0'dan 100 kilometre hıza 6.2 saniyede ulaşıyor. Bu versiyon Quattro 4 tekerden çekiş sistemine de sahip.

Q4 e-tron modelinin Haziran ayında Avrupa pazarına çıkacağı açıklanırken Sportback'in yaz sonunda gelmesi bekleniyor. Aracın Almanya'da liste fiyatı 41.900 Euro olarak açıklandı. Ayrıca lansmana özel Edition One versiyonu için üzerine 6.200 euroluk bir fiyat ödemek gerekiyor.

Araçta dokunmatik yüzeylere sahip yeni direksiyon tasarımına yer veriliyor.

Araçta artırılmış gerçeklikle donatılmış bir head-up display opsiyonel olarak satın alınabiliyor. Bu ekran yardımcı sistemler tarafından sağlanan bilgileri veya navigasyonu gerçek hayattaki objelerin üstüne en uygun şekidle gösterir.

Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback'in boyutları sadece yükselikte değişiyor. 1.63 metre olan yükselik değeri Sportback modelinde 1.61 metreye inmiş. Bunun en büyük etkisi de hava sürtünme kaysayısına olmuş. Bu değer 0.28'den 0.26'ya düşürülmüş.