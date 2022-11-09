Audi Q8 e-tron tanıtıldı: Değişen tasarım ve artan menzil

Audi, yaklaşık 4 yıl ömce tanıttığı elektrikli e-tron modelinden şimdiye kadar 150 bin adete yakın satış gerçekleştirdi.
Elektrikli model sayısını 8'e çıkaran marka 2026 yılına kadar bu sayıyı 20'ye çıkarmayı hedefliyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Markus Duesmann, gelecek 11 yıl içinde tamamen elektrikli modeller üreten bir marka olacaklarını söyledi.
Audi yeni modeline Q8 e-tron adını vererek markanın en üst sınıf elektrikli modeli olduğunu net şekilde ifade ediyor.
Ön taraftaki logonun iki boyutlu bir hale döndüğünü görüyoruz.
Audi'nin elektrikli tasarım dilinin hakim olduğu Q8 e-tron ve Q8 Sportback e-tron , ilk bakışta tamamen elektrikli olduklarını belli ediyorlar.
Q8 e-tron SUV için 569 litre olan bagaj hacmi, Sportback için 528 litreye düşüyor. Ayrıca araçların ön kısımlarında 62 litrelik kullanılabilir bir alan daha bulunuyor.
İki motoruyla Audi Q8 50 e-tron ve Audi Q8 Sportback 50 e-tron Boost modunda 335 bg (250 kW) ve 664 Nm tork üretiyorlar.
WLTP verilen göre SUV modeli 491 km ve Sportback 505 km'ye kadar menzile sahip.
İki elektrik motoruna sahip olan Audi Q8 55 e-tron ve Audi Q8 Sportback 55 e-tron 402 bg (300 kW) ve 664 Nm tork üretiyor.
Audi ilk kez bir modelinde üç elektrik motoru kullanıyor. Ön aksta 124 kW'lık bir elektrik motoru yer alıyorken, arka aksta, her biri ayrı ayrı arka tekerleklere güç veren 98 kW çıkışlı iki elektrik motoru bulunuyor.
Menzilleri ise SUV için 582 km'ye ve Sportback için 600 km'ye kadar çıkıyor. Araçların en yüksek hızları ise 200 km/s ile sınırlı.
En üst seviye olan Audi SQ8 e-tron ve Audi SQ8 Sportback e-tron üç elektrik motorundan aldığı güçle 496 bg (370 kW) ve 973 Nm tork üretebiliyor.
S modellerinin menzili ise SUV için 494 km'ye ve Sportback için 513 km'ye kadar çıkıyor. İki versiyonun da en yüksek hızı 210 km/s ile sınırlı.
Q8 e-tron'lar net 89 kWh'lık pillere sahipken, SQ8 e-tron 106 kWh'lık depolama kapasitesine sahip.
170 kW'lık şarj desteği bulunan SQ8 e-tron 31 dakikalık şarjla yüde 10'dan yüzde 80'lik doluluğa çıkabiliyor. Bu da araca 420 kilometrelik bir menzil sağlıyor.
Audi'nin 2023'te piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni şarj hizmetiyle Avrupa genelinde 400 binden fazla istasyonda faturalandırma otomatik olarak gerçekleşecek. Uyumlu şarj istasyonlarında şarj kablosunu takarken araç şark noktasını aktif hale getiriyor.
Audi Q8 e-tron'da aerodinamik konusuna öncelik veren Audi burada da gelişme göstermiş. Q8 e-tron Sportback için sürtünme katsayısını 0.26'dan 0.24'e indiren Audi, Q8 e-tron modelinde 0.28'den 0.27'ye indirmiş.
Modeller 5 radar sensörü, beş kamera, 12 ultrasonik sensör gibi 40 adet sürücü destek sistemi mevcut.
2023'ten itibaren sipariş edilebilecek olan modelle gelen bir özellik ise uzaktan park asistanı. Akıllı telefonlardaki myAudi uygulamasıyla en dar yerlere bile kolaylıkla park sağlanabiliyor. Araç park konumuna ulaştığında motoru kapatır, park frenini çeker ve kapılarını kilitler.
Q8 e-tron , isteğe bağlı olarak dijital Matrix LED farlarla birlikte geliyor. Gelişmiş trafik bilgisi, yön göstergeli şerit ışığı ve kırsal yollarda yönlendirme ışığı gibi üç yeni özellikle birlikte geliyor.
Aracın iç kısmında yüksek çözünürlüklü gösterge paneliyle birlikte üstte 10.1 inçlik ve altında 8.6 inçlik bilgi ekranları neredeyse tüm geleneksel anahtar ve düğmelerin yerini alıyor.
Aracın birçok kısmında geri dönüştürülmüş pet şişeler, kullanılmış tekstil ürünleri ve elyaf kalıntılarından üretilen malzemeler kullanılmış.
Kasım ayının ortasından itibaren siparişe sunulacak olan yeni Audi Q8 e-tron ve Audi Q8 Sportback e-tron'un Almanya'da ve Avrupa pazarlarında 2023 yılının Şubat ayının sonunda satışa sunulması planlanıyor.
ABD'de modelin Nisan ayı sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Audi Q8 e-tron'un Almanya'daki taban fiyatı 74.400 euro olacak.