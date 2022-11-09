Audi Q8 e-tron tanıtıldı: Değişen tasarım ve artan menzil

İki elektrik motoruna sahip olan Audi Q8 55 e-tron ve Audi Q8 Sportback 55 e-tron 402 bg (300 kW) ve 664 Nm tork üretiyor.

Audi ilk kez bir modelinde üç elektrik motoru kullanıyor. Ön aksta 124 kW'lık bir elektrik motoru yer alıyorken, arka aksta, her biri ayrı ayrı arka tekerleklere güç veren 98 kW çıkışlı iki elektrik motoru bulunuyor.

Menzilleri ise SUV için 582 km'ye ve Sportback için 600 km'ye kadar çıkıyor. Araçların en yüksek hızları ise 200 km/s ile sınırlı.