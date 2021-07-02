Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor

Audi'nin ikonik modellerinden biri olan Audi Quattro S1'in modern elektrikli bir versiyonu tanıtıldı.

ntv.com.tr 02.07.2021 - 06:46

Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor - 1
Audi'nin ikonik modellerinden biri olan 1980'li yılların Audi Quattro S1'i, marka dışındaki bir firma tarafından elektriklendirildi.
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor - 2
Geliştirmeyi yapan E-Legend adlı Alman bir firma. Firmanın ilk modeli olan EL1 4 tekerlekten çekiş sistemine ve 816 beygir güce sahip.
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor - 3
Araç 816 beygirlik gücüyle 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.8 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 255 kilometre.
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor - 4
90 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olan araç tam şarjla 400 kşlometrelik bir menzil vadediyor.
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor - 5

Araç şu anda bilgisayar görüntülerinden ibaret olsa da firma EL1'den sadece 30 adet üretileceğini açıkladı. 

Marka bu nedenle aracın fiyatının 890 bin euro olacağını belirtiyor. 

Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor - 6
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor - 7

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