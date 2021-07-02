Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor

Audi'nin ikonik modellerinden biri olan Audi Quattro S1'in modern elektrikli bir versiyonu tanıtıldı. Audi'nin ikonik modellerinden biri olan 1980'li yılların Audi Quattro S1'i, marka dışındaki bir firma tarafından elektriklendirildi. Geliştirmeyi yapan E-Legend adlı Alman bir firma. Firmanın ilk modeli olan EL1 4 tekerlekten çekiş sistemine ve 816 beygir güce sahip. Araç 816 beygirlik gücüyle 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.8 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 255 kilometre. 90 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olan araç tam şarjla 400 kşlometrelik bir menzil vadediyor. Araç şu anda bilgisayar görüntülerinden ibaret olsa da firma EL1'den sadece 30 adet üretileceğini açıkladı. \nMarka bu nedenle aracın fiyatının 890 bin euro olacağını belirtiyor.