Audi'den özel ve benzersiz bir konsept

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 10:18
Audi, türünün tek örneği olacak elektrikli S1 e-tron quattro Hoonitron'u tanıttı.
Audi'nin Sport Quattro S1 Pikes Peak modelinden esinlenilen yarışçı daha modern ve teknolojik olarak karşımıza çıktı.
Araçla ilgili çok fazla teknik bilgi paylaşılmadı. İki elektrikli motor, dört tekerlekten çekiş, karbon fiber şasi araçla ilgili ortaya çıkan bazı ayrıntılar.
Audi'nin tasarım ekibi, normal şartlarda 1 ila 1 buçuk yılda tamamlanan sürecin sadece 4 haftada tamamlandığını belirtti. Markanın baş tasarımcısı Marc Lichte, "Projeyi duyunca tüm ekip çok heyecanlandık. S1 Pikes Peak'in modern, tamamen elektrikli bir yorumunu yaratmak için zamanımız çok kısıtlıydı. İlk çizimden son tasarıma sadece dört hafta sürdü" dedi.
Gymkhana yarışçısı Ken Block tarafından Electrikhana olarak adlandırılan araçla özel bir video çekilecek.
Aracı kullandığını ve çok beğendiğini belirten Ken Block, "Benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Birbirimize alıştık" diye konuştu.