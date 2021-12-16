Audi'den özel ve benzersiz bir konsept

Audi'nin tasarım ekibi, normal şartlarda 1 ila 1 buçuk yılda tamamlanan sürecin sadece 4 haftada tamamlandığını belirtti. Markanın baş tasarımcısı Marc Lichte, "Projeyi duyunca tüm ekip çok heyecanlandık. S1 Pikes Peak'in modern, tamamen elektrikli bir yorumunu yaratmak için zamanımız çok kısıtlıydı. İlk çizimden son tasarıma sadece dört hafta sürdü" dedi.