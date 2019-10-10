Bakan Varank, BMC modellerini test etti

Tesiste tank çekicilerinden zırhlı personel taşıyıcılarına bir çok aracın yerli ve milli imkanlarla üretildiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılarla özellikle terörle mücadelede çok güzel neticeler elde ettik. Barış Pınarı Harekatı başladı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Bizim tek amacımız bölgede barışı tesis etmek ve terör koridoruna asla müsaade etmemek. Biz yıllarca bu bölgede neler çektik zaten vatandaşlarımız bunu çok iyi biliyor, sınır bölgelerinden yapılan saldırılar, ülkemizdeki terör saldırıları... Bunların tamamı sınırımızın biraz ötesinde kurulmaya çalışan terör koridoru kaynaklıydı. Biz bu soruna kalıcı bir çözüm getirmek için bu harekatı başlatmış olduk. Bu harekatta da elimiz güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi savunma sanayi üreticilerimiz ve savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar. Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bunlar bizi ileriye taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler. Mutluyuz, gururluyuz."