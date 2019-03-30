Bentley’den dünyanın en hızlı ve lüks SUV’si Bentayga Speed
ntv.com.tr
Bentley’in, Bentayga Speed adını verdiği dünyanın en hızlı SUV’si yollara çıktı. 306 km/s azami hızı bulunan Bentayga Speed, 0’dan 100 kilometre hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor. Aracın 6,0 litrelik W12 motoru 626 HP (635 PS) güç ve ve 900 Nm tork üretiyor.
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1Bentley’in, Büyük Britanya'da tasarlanan, mühendislik çalışmaları tamamlanan ve el hüneriyle imal edilen SUV modeli Bentayga Speed günümüze kadar piyasaya sürülen en güçlü ve performans odaklı Bentayga özelliğini taşıyor.
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2007 yılında Continental GT ile doğan Speed modellerinin uzun yıllara dayanan geleneğinin ışığında tasarlanan model, geçen yıl zorlu Pikes Peak International Hill Climb'da seri üretimi yapılan SUV rekorunu kırdığından bu yana Bentayga'nın performans limitlerini daha da zorluyor.
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Seri üretime geçilen dünyanın en hızlı SUV modeli Bentayga Speed’de ünlü 6 litrelik W12 motorunun geliştirilmiş 626 HP'lik (635 PS) bir versiyonu yer alıyor ve motor 306 km/s azami hıza ulaşıp 0’dan 100 kilometre hıza 3,9 saniyede ulaşıyor.
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Tüm Bentayga modellerinde olduğu gibi, dört çeker sürüş sistemine sahip Speed'de Elektronik Diferansiyel Kilidi ve sekize kadar Sürüş Dinamiği modu bulunuyor. Sport moda özgü mühendislik revizyonları daha dinamik bir sürüş sağlarken, daha büyük bir egzoz yapısı ile daha sert bir süspansiyon ayarı sürücünün sürecin parçası haline gelmesini sağlıyor.
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LÜKSTEN ÖDÜN VERMEYEN EŞSİZ BİR KABİN
El hüneriyle tasarlanan Bentayga'nın kabini modern İngiliz tasarımının somut bir örneğini teşkil ediyor. Bentayga Speed'de eşsiz tasarım hatlarının vurgulanması amacıyla farklı renklerin kullanıldığı yeni bir iç tasarım sunuluyor. Bu farklılığın merkezinde bir Bentayga modelinde ilk kez kullanılan Alcantara bulunuyor.
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6Bentayga müşterilerinin opsiyonel olarak koltuk arkalıklarının üst kısmına Bentley kanatlarını işlettirebilmesine karşın, yeni Speed modellerinin hem baskı dikişlerinde hem de kontrast dikişlerinde bu kanatların yerini 'Speed' kelimesi alıyor. Metal bir Speed yazısı yolcu tarafındaki konsolu süslerken, lüksten ödün vermeyen kabinin girişinde Speed yazısının bulunduğu aydınlatmalı bir basamak sacı yolcuları karşılıyor.