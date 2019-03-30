Bentley’den dünyanın en hızlı ve lüks SUV’si Bentayga Speed

Tüm Bentayga modellerinde olduğu gibi, dört çeker sürüş sistemine sahip Speed'de Elektronik Diferansiyel Kilidi ve sekize kadar Sürüş Dinamiği modu bulunuyor. Sport moda özgü mühendislik revizyonları daha dinamik bir sürüş sağlarken, daha büyük bir egzoz yapısı ile daha sert bir süspansiyon ayarı sürücünün sürecin parçası haline gelmesini sağlıyor.