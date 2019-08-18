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Bugatti'den 110. yılına özel model: Bugatti Centodieci

ntv.com.tr

Bugatti, 110. yılına özel ürettiği yeni modeli Centodieci modelini tanıttı.

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    ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde her yıl düzenlenen ve yeni model lüks otomobillerle klasikleri biraraya getiren Pebble Beach etkinliğinde Bugatti de yeni modelini tanıtımını yaptı.
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    Firmanın 110. yılına özel hazırlanan modelin ismi de İtalyancada 110 anlamına gelen Centodieci.
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    Ayrıca bu isim, 1991 yılında üretilen firmanın kurucusu olan Ettore Bugatti'nin 110.yaşını kutluyan modeli EB110'a da gönderme niteliğinde.
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    TEKNİK DETAYLAR

    TEKNİK DETAYLAR
    8.0 litrelik W16 motor kullanılan model Chiron modeline göre 100 beygir daha artırılarak 1600 beygire çıkarılmış.
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    0’dan 100’e 2,4, 200'e 6,1 saniyede ve 13,1 saniyede de 300 km/s’e çıkabiliyor.
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    Sadece 10 adet üretilecek olan ve 8 milyon euroluk (Yaklaşık 50 milyon TL) bir fiyat etiketine sahip.
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