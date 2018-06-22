Chevrolet Blazer efsanesi geri dönüyor
ntv.com.tr
Otomotiv devi Chevrolet efsane modellerinden biri olan Blazer'ı 2005 yılından sonra yeniden ortaya çıkarıyor.
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Otomotiv sektörünün dev isimlerinden biri olan Chevrolet, efsane modellerinden biri olan Blazer'ı yeniliyor.
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21982 yılında üretimine başlanan ve 2005 yılında sonlandırılan Blazer'ın yenilenen modeli Camaro'dan karakterini taşıyor.
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3Yeni Blazer, 2019'un ilk günlerinde iki farklı motor seçeneğiyle satışa çıkacak. Motor seçeneklerinden biri 193 beygir 255 Nm tork, diğeri ise 305 beygir 365 Nm tork üreten 3.6 litrelik V6. Her iki seçenekte de 9 ileri şanzıman standart olacak.
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