Çocukluk hayaliydi: Para biriktirip 56 yaşındaki otomobili 100 bin TL'ye aldı

Sıfır kilometre araç alabileceği paraya 1965 model otomobil alan klasik araç tutkunu genç adam, otomobiline gözü gibi bakıyor. Klasik aracını çocuklarına miras olarak bırakmayı hedefliyor.

Abone ol Paylaş









İHA 02.08.2021 - 11:10

Çocukluğundan beri klasik araç tutkunu olan Serkan Çelebi, para biriktirip sıfır kilometre araç almak yerine 1965 model bir araç tercih etti. Trafikte nadiren rastlanan aracına gözü gibi bakan Çelebi, gelen tekliflere rağmen onu satmayı düşünmüyor.

Diğer klasik araç sahiplerine göre daha çok aracıyla dışarı çıkan Serkan Çelebi, otomobiliyle gezebilmek için bahane aradığını söylüyor. Ailesinin bir üyesi olarak gördüğü aracına korunaklı özel bir garaj kiralayan Çelebi, gelecekte de çocuklarına arabasını miras bırakmak istiyor.

“BU ARACA BİNDİĞİMDE ZAMAN DURUYOR” Aracına olan ilgisini anlatan Serkan Çelebi, yaklaşık 100 bin liraya mal olan 56 yaşındaki otomobiline duyulan ilgiye değindi. Trafikte sürekli kendisine yol verildiğini ifade eden Serkan Çelebi, “Bu klasik araçlar çocukluğumdan beri benim ilgimi çekiyordu. Cenabı Allah nasip etti bana bu arabayı. Bu araca bindiğimde beni için zaman duruyor. Yol veren çok oluyor, hatta aracı izlemek için yol verenler çok oluyor" dedi.

“BU ARAÇTAN ALDIĞIM ZEVKİ SIFIR ARAÇLARDAN ALAMIYORUM" Geçtiğimiz yıl toplam 100 bin lira harcadığı 56 yaşındaki aracının yerine yeni model bir araç alabileceğini hatırlatan Serkan Çelebi, yeni araçlarda aynı keyfi alamadığını belirtti. Aldığı fiyatın 3 katının dahi teklif edildiğini fakat yine de satmayı düşünmediğini söyleyen Çelebi, "Çok fazla teklif geliyor bana, aldığım fiyatın 2-3 katı fiyatla satış olsun ya da takas olsun ama aramızda duygusal bir bağ oluştu satmayı düşünmüyorum" diye konuşarak aracına olan düşkünlüğünü anlattı.

Paylaş







