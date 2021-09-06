CUPRA'dan radikal tasarım: UrbanRebel Konsept

ntv.com.tr 06.09.2021 - 10:12
CUPRA konsept otomobili UrbanRebel ile şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobillere radikal bir yorum getiriyor. Markanın gelecekteki tasarım dili hakkında ipuçları veren otomobil, Münih’te hizmete girecek yeni CUPRA City Garage açılışı öncesi, IAA Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.
CUPRA CEO’su Wayne Griffiths, “CUPRA UrbanRebel Konsept, şirketimizin 2025 yılında pazara sunmayı planladığı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilimizin radikal bir yorumu. Bu konsept gelecekteki tasarım dilimizi yansıtıyor. Bu otomobil yalnızca şirketimiz için değil aynı zamanda Volkswagen Grup için de anahtar bir stratejik proje, çünkü amacımız grup markaları için Martorell’de yılda 500 binden fazla kentsel elektrikli otomobil üretmek” dedi.