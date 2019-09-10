Dünyanın en güçlü Ferrari'si tanıtıldı: 800 beygir
ntv.com.tr
Ferrari 50 yıl aradan sonra V12 motorlu üstü açık modelini tanıttı.
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1İtalyan otomotiv devi Ferrari, 50 yıl aradan sonra V12 motorlu üstü açık bir model üreyecek.
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2Marka, 1969 yılında üretilen ve Daytona Spider olarak bilinen Ferrari 365 GTS4'ten sonra ilk defa V12 motorlu ve üstü açık bir model piyasaya sürecek.
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3Ferrari 812 GTS ön tarafa yerleştirilmiş 789 beygirlik V12 motora sahip.
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4812 Superfast modelinin yenilenmiş versiyonu olan 812 GTS'in 0'dan 100'e hızlanması 3 saniyeden daha az sürüyor. 0-200 km/s hızlanması için ise yalnızca 8.3 saniye yetiyor. Model, maksimum 340 kilometre hızla sınırlandırılmış olarak piyasaya sürülecek.
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5812 GTS'in tavanı saatte 45 kilometre hızla giderken 14 saniyede kapanabiliyor ve açılabiliyor.
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