NTV

Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire (16.5 milyon euro)

ntv.com.tr

Bugatti, Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünyanın en pahalı otomobilini tanıttı.

  • 1

    Bugatti La Voiture Noire dünyanın en pahalı otomobili ünvanını ele geçirdi.
  • 2

    La Voiture Noire'in gövdesi tamamen karbon fiberden ve el ile üretilmiş. Marka, modelin tasarımında 1936 yılında üretilen Type 57 SC Atlantic modelinden esinlenildiğini söylüyor.
  • 3

    Araçta 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motor kullanılıyor. Bu motor 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretebiliyor.
  • 4

    Bugatti'nin Cenevre'de düzenlediği canlı yayında konuşan Stephan Winkelmann, aracın 16.5 milyon euroya satıldığını belirtti. Ancak aracı kimin aldığı henüz açıklanmış değil.
  • 5

    Sadece bir adet üretilen bu aracı Volkswagen grubunun eski CEO’su Dr. Ferdinand Piech'in satın aldığı iddia edildi.
  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin