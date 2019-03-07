Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire (16.5 milyon euro)
ntv.com.tr
Bugatti, Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünyanın en pahalı otomobilini tanıttı.
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1Bugatti La Voiture Noire dünyanın en pahalı otomobili ünvanını ele geçirdi.
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2La Voiture Noire'in gövdesi tamamen karbon fiberden ve el ile üretilmiş. Marka, modelin tasarımında 1936 yılında üretilen Type 57 SC Atlantic modelinden esinlenildiğini söylüyor.
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3Araçta 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motor kullanılıyor. Bu motor 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretebiliyor.
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4Bugatti'nin Cenevre'de düzenlediği canlı yayında konuşan Stephan Winkelmann, aracın 16.5 milyon euroya satıldığını belirtti. Ancak aracı kimin aldığı henüz açıklanmış değil.
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5Sadece bir adet üretilen bu aracı Volkswagen grubunun eski CEO’su Dr. Ferdinand Piech'in satın aldığı iddia edildi.
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