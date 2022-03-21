Dünyanın en uzun aracı daha da uzatıldı: 30,54 metre

Amerikan Rüyası ilk olarak 1986 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun arabası olarak kabul edildiğinde ün kazanmıştı.

Şimdiye kadar hareket eden en eşsiz araçlardan biri olan limuzin, genellikle sinematik görünümler için kiralandı ve çeşitli filmlerde gösterilmişti.