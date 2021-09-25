Elektrik devrimi yeni modellerini yaratıyor: Aura concept

Elektrikli otomobillerin hızlı yükselişi devam ederken yeni markalarda piyasada yerini almaya hazırlanıyor. Bu markalardan biri olan Aura, yeni elektrikli konsept modelini tanıttı.

ntv.com.tr 25.09.2021 - 10:17

Elektrik devrimi yeni modellerini yaratıyor: Aura concept - 1
elektrikli otomobillerin hızlı yükselişi devam ediyor. Bu çıkıştan pay almak isteyen yeni markalar da pazara çıkmaya hazırlanıyor. İşte bu maklardan biri olan ve dört İngiliz üretici tarafından kurulan Aura, yeni elektrikli modelini tanıttı.
Elektrik devrimi yeni modellerini yaratıyor: Aura concept - 2
İngiltere'de gerçekleştirilen bir fuarda tanıtılan araç tasarımıyla dikkat çekiyor. İki koltuklu bir onsept olan model iki bataryasından aldığı güçle 643 kilometrelik bir menzil vadediyor.
Elektrik devrimi yeni modellerini yaratıyor: Aura concept - 3
Üstü açık olan araçta bir tavan opsiyonu bulunmuyor.
Elektrik devrimi yeni modellerini yaratıyor: Aura concept - 4
Modelin üretime geçip geçmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.
Elektrik devrimi yeni modellerini yaratıyor: Aura concept - 5
Elektrik devrimi yeni modellerini yaratıyor: Aura concept - 6
Elektrik devrimi yeni modellerini yaratıyor: Aura concept - 7

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