Elektrik devrimi yeni modellerini yaratıyor: Aura concept
Elektrikli otomobillerin hızlı yükselişi devam ederken yeni markalarda piyasada yerini almaya hazırlanıyor. Bu markalardan biri olan Aura, yeni elektrikli konsept modelini tanıttı.
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ntv.com.tr 25.09.2021 - 10:17
elektrikli otomobillerin hızlı yükselişi devam ediyor. Bu çıkıştan pay almak isteyen yeni markalar da pazara çıkmaya hazırlanıyor. İşte bu maklardan biri olan ve dört İngiliz üretici tarafından kurulan Aura, yeni elektrikli modelini tanıttı.
İngiltere'de gerçekleştirilen bir fuarda tanıtılan araç tasarımıyla dikkat çekiyor. İki koltuklu bir onsept olan model iki bataryasından aldığı güçle 643 kilometrelik bir menzil vadediyor.
Üstü açık olan araçta bir tavan opsiyonu bulunmuyor.
Modelin üretime geçip geçmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.
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