Elektrikli Hyundai KONA Türkiye’de satışa çıktı

Hyundai Assan, B-SUV sınıfındaki elektrikli SUV modeli KONA’yı Türkiye’de satışa sundu. 484 km menzile sahip aracın fiyatları da açıklandı.

13.09.2021 - 15:27

Elektrikli Hyundai KONA Türkiye’de satışa çıktı - 1
Hyundai Assan, dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan KONA EV’yi Türkiye'ye getirdi.
Elektrikli Hyundai KONA Türkiye’de satışa çıktı - 2

KONA Elektrik, Progressive donanım paketiyle, motor ve menzil olarak ise 2 farklı alternatif ile tercih edilebiliyor.

Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.


Elektrikli Hyundai KONA Türkiye’de satışa çıktı - 3
KONA Elektrik, tek şarjla 484 kilometre (WLTP-64 kWh pilli versiyon) yol gidebiliyor.

Lityum iyon polimer pili (64kWh versiyon-yüzde 10 ila 80 arasında) şarj etmek için yaklaşık 47 dakikaya gereksinim duyuluyor. KONA Elektrik, üç fazlı AC şarj istasyonlarında veya evdeki özel bir elektrik kabiniyle 45 dakika (yüzde 80 şarj) gibi bir sürede şarj edilebiliyor. Ayrıca sürücüler, ICCB elektrik kablosunu kullanarak normal ev tipi prizde de şarj edilebiliyor. Bu ev tipi normal prizin şarj süresi ise ortalama 28-36 saat arası olarak veriliyor.


Elektrikli Hyundai KONA Türkiye’de satışa çıktı - 4

Hyundai Assan, iki farklı donanım ve motor seçeneğine sahip KONA Elektrik’in satış fiyatlarını da açıkladı. 

KONA Elektrik Progressive 100 kW 487.000 TL, KONA Elektrik Progressive 150 kW ise 734.000 TL’ye satılıyor.


Elektrikli Hyundai KONA Türkiye’de satışa çıktı - 5

Satışa sundukları yeni model hakkında görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, şunları anlattı:

“KONA Elektrik modelimizi “Geleceğin bugüne hediyesi” sloganımızla AutoShow 2021 Mobility ile Türkiye pazarına sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Elektrikli ve hibrit araçlara olan talep Türkiye’de her geçen gün artış gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl içinde satışların ve şarj istasyonu altyapısının 4-5 kat daha artması bekleniyor. Hyundai olarak, gelecek yıllarda satışlarımızın büyük bir kısmını oluşturacak elektrikli otomobillerimizin ilkini satışa sunarak Türkiye’de yepyeni bir dönemin başlangıcına imza atıyoruz.” 

Elektrikli Hyundai KONA Türkiye’de satışa çıktı - 6

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