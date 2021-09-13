Elektrikli Hyundai KONA Türkiye’de satışa çıktı

13.09.2021 - 15:27
KONA Elektrik, Progressive donanım paketiyle, motor ve menzil olarak ise 2 farklı alternatif ile tercih edilebiliyor.
Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.
Hyundai Assan, iki farklı donanım ve motor seçeneğine sahip KONA Elektrik’in satış fiyatlarını da açıkladı.
KONA Elektrik Progressive 100 kW 487.000 TL, KONA Elektrik Progressive 150 kW ise 734.000 TL’ye satılıyor.
Satışa sundukları yeni model hakkında görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, şunları anlattı:
“KONA Elektrik modelimizi “Geleceğin bugüne hediyesi” sloganımızla AutoShow 2021 Mobility ile Türkiye pazarına sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Elektrikli ve hibrit araçlara olan talep Türkiye’de her geçen gün artış gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl içinde satışların ve şarj istasyonu altyapısının 4-5 kat daha artması bekleniyor. Hyundai olarak, gelecek yıllarda satışlarımızın büyük bir kısmını oluşturacak elektrikli otomobillerimizin ilkini satışa sunarak Türkiye’de yepyeni bir dönemin başlangıcına imza atıyoruz.”