Elektrikli Hyundai KONA Türkiye’de satışa çıktı

Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.

KONA Elektrik, Progressive donanım paketiyle, motor ve menzil olarak ise 2 farklı alternatif ile tercih edilebiliyor.

KONA Elektrik, tek şarjla 484 kilometre (WLTP-64 kWh pilli versiyon) yol gidebiliyor.



Lityum iyon polimer pili (64kWh versiyon-yüzde 10 ila 80 arasında) şarj etmek için yaklaşık 47 dakikaya gereksinim duyuluyor. KONA Elektrik, üç fazlı AC şarj istasyonlarında veya evdeki özel bir elektrik kabiniyle 45 dakika (yüzde 80 şarj) gibi bir sürede şarj edilebiliyor. Ayrıca sürücüler, ICCB elektrik kablosunu kullanarak normal ev tipi prizde de şarj edilebiliyor. Bu ev tipi normal prizin şarj süresi ise ortalama 28-36 saat arası olarak veriliyor.





