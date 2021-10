Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometrede Tofaş Doğan L

24 yıldır trafiğe çıkartılamayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor. Hala çalışan otomobilin her gün iç ve dış temizliği yapılıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuluyor. Tozlanmasın diye de örtü altında muhafaza ediliyor.

"SIFIR AYARINDA BİR ARABA" Güzel, “Naylonları, lastikleri her şeyi fabrikadan çıktığı gibi. Hiçbir yerde güneş görmemiş. Fiyat anlamında şu an bir rakam belirlemedik. Biz zaten yüksek fiyata aldık. Almamız biraz zor oldu ama sağ olsun bizi kırmadılar. Bizim de onlar gibi koruyacağımıza inandıkları için aracı bize verdiler." diye konuştu.