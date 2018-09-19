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Ferrari, Monza SP1 ve SP2 modellerini tanıttı

ntv.com.tr

İtalyan süperspor otomobil devi Ferrari yeni modellerini tanıttı.

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    Geçtiğimiz aylarda Icona serisini duyuran Ferrari'nin ilk meyveleri ortaya çıktı. İtalyan devinin yeni canavarları Monza SP1 ve SP2 gün yüzüne çıktı.
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    Sınırlı sayıda üretilecek olan modeller 1950'lerdeki speedster'den ilham alıyor.
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    İki model arasındaki en önemli fark koltuk sayısı. SP1 modeli sadece sürücü koltuğu ile sunulurken SP2 modelinde yolcu koltuğu da bulunuyor.
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    En iyi ağırlık/güç oranına sahip olduğu belirtlen modellerde, 6.5 litrelik V12 motor 820 beygir güç üretiyor. Bu güç sayesinde otomobiller 100 kilometre hıza sadece 2.9 saniyede ulaşabiliyor.
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    200 kilometre hıza çıkması 7.9 saniye süren modellerin maksimum hızı 300 km/s.
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    Ön camın bulunmadığı araçlarda bu hızlzarda giderken F1 pilotlarının yaşadığı hissiyata sahip olabilirsiniz.
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