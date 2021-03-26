Fiyatıyla dudak uçuklatan elektrikli bisiklet

Bisiklet pazarının en prestijli markalarından Specialized, elektrikli bisiklet konusunda da premium markalardan biri. Firmanın yeni elektrikli modeli hem tasarımı hem de fiyatıyla oldukça iddialı.

ntv.com.tr 26.03.2021 - 11:26

Fiyatıyla dudak uçuklatan elektrikli bisiklet - 1
Specialized markasının yeni elektrikli bisiklet modeli Turbo Levo e-MTB satışa sunuldu.
Fiyatıyla dudak uçuklatan elektrikli bisiklet - 2
Karbonfiber gövdeye sahip olan bisiklet Turbo Levo Expert Carbon, Pro Carbon ve SW Carbon olarak üç farklı versiyonla alınabiliyor.
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MTB sınıfındaki bisiklette 565W/90 Nm güç üreten bir motor yer alıyor.Bisiklette, arazide 5 saate kadar sürüş imkanı sağlayan 700 Wh pil bulunuyor.
Fiyatıyla dudak uçuklatan elektrikli bisiklet - 4
Bisiklet üstündeki motorla 32 kilometre hıza ulaşabiliyor.
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Specialized markasınında diğer modelleri gibi Turbo Levo e-MTB'de fiyatıyla dudak uçuklatıyor.
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Bisikletin en düşük modeli 11 bin dolarken en üst versiyonu 15 bin dolara satılıyor.
Fiyatıyla dudak uçuklatan elektrikli bisiklet - 7
Fiyatıyla dudak uçuklatan elektrikli bisiklet - 8
Fiyatıyla dudak uçuklatan elektrikli bisiklet - 9
Fiyatıyla dudak uçuklatan elektrikli bisiklet - 10
Fiyatıyla dudak uçuklatan elektrikli bisiklet - 11

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