Ford Everest'in örtüsü kalktı

Ford, yeni SUV modeli Everest'in örtüsünü kaldırdı. 2022 model Ranger'dan aldığı ilham aracın tasarımında göze çarparken, iç mekanda da dikkat çeken yenilikler mevcut.

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 11:32

Ford Everest'in örtüsü kalktı - 1

, bu yılın sonlarına doğru satışa çıkaracak yeni SUV modeli Everest'i tanıttı.

Ford Everest'in örtüsü kalktı - 2

Turbo dizel 3.0 litrelik V6 motoruyla ön plana çıkan araçta pazara bağlı olarak farklı seçeneklerde sunulacak.

Ford Everest'in örtüsü kalktı - 3

Önümüzdeki yıldan itibaren 2.3 litrelik EcoBoost motor da seçenekler arasında olacak. Motora bağlı olarak 6 ileri manuel veya 10 ileri otomatik vites tercih edilebilecek.

Ford Everest'in örtüsü kalktı - 4

Aracın, Ambiente, Trend, Sport ve Platinum olarak dört farklı donanım seviyesi bulunuyor.  Ambiente, Trend ve Sport paketlerinde 8 inç olan dijital gösterge paneli Platinum pakette 12,4 inçe çıkıyor.

Ford Everest'in örtüsü kalktı - 5

Bilgi eğlence ekranı ise 10,1 inçten 12'e inçe kadar seçilebiliyor. Dikey konumlandırılmış ekranda 360 derecelik bir kemera sistemi de bulunuyor.

Ford Everest'in örtüsü kalktı - 6

Everest'te şehir ve otoyol hızlarında çalışmak üzere tasarlanmış, önde daha yavaş giden veya duran araçları tespit eden radar ve kameralar sayesinde çalışan kaçınma manevrası sistemi yer alıyor.

Ford Everest'in örtüsü kalktı - 7
Ford Everest'in örtüsü kalktı - 8
Ford Everest'in örtüsü kalktı - 9
Ford Everest'in örtüsü kalktı - 10
Ford Everest'in örtüsü kalktı - 11
Ford Everest'in örtüsü kalktı - 12
Ford Everest'in örtüsü kalktı - 13
Ford Everest'in örtüsü kalktı - 14

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER