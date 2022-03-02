Ford Everest'in örtüsü kalktı

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 11:32
Ford, bu yılın sonlarına doğru satışa çıkaracak yeni SUV modeli Everest'i tanıttı.
Turbo dizel 3.0 litrelik V6 motoruyla ön plana çıkan araçta pazara bağlı olarak farklı seçeneklerde sunulacak.
Önümüzdeki yıldan itibaren 2.3 litrelik EcoBoost motor da seçenekler arasında olacak. Motora bağlı olarak 6 ileri manuel veya 10 ileri otomatik vites tercih edilebilecek.
Aracın, Ambiente, Trend, Sport ve Platinum olarak dört farklı donanım seviyesi bulunuyor. Ambiente, Trend ve Sport paketlerinde 8 inç olan dijital gösterge paneli Platinum pakette 12,4 inçe çıkıyor.
Bilgi eğlence ekranı ise 10,1 inçten 12'e inçe kadar seçilebiliyor. Dikey konumlandırılmış ekranda 360 derecelik bir kemera sistemi de bulunuyor.
Everest'te şehir ve otoyol hızlarında çalışmak üzere tasarlanmış, önde daha yavaş giden veya duran araçları tespit eden radar ve kameralar sayesinde çalışan kaçınma manevrası sistemi yer alıyor.