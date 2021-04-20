Genesis, G80 ile elektrik dünyasına adım atıyor

Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açarken dev markalar da tanıtımlarını arka arkaya gerçekleştiriyor. Genesis de elektrikli modeli G80'in örtüsünü fuarda kaldırdı. Genesis yeni elektrikli modeli G80'in örtüsünü Şangay Otomobil Fuarı'nda kaldırdı. Dört tekerlekten sürüşü destekleyen otomobil istendiğinde arkadan itişle devam edebiliyor. Bu sayede ön motor tamamen durdurularak tasarruf sağlanıyor. İki elektrik motoru sayesinde 370 beygir güç ve 700 Nm tork değerlerine sahip. \nÇift yönlü şarj sistemine sahip olan araç gerektiğinde elektrikli cihazlarınızı şaj edebilecek. 350 kW'lık hızlı şarjı destekleyen araç, yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 22 dakikada ulaşabilecek. Araç bu değerlerle 500 kilometrelik bir menzil vadediyor. Araç aynı zamanda tavanında bulunan güneş panellerinden de destek alabilecek.