Genesis, G80 ile elektrik dünyasına adım atıyor

Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açarken dev markalar da tanıtımlarını arka arkaya gerçekleştiriyor. Genesis de elektrikli modeli G80'in örtüsünü fuarda kaldırdı.

ntv.com.tr 20.04.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 10:40

Genesis, G80 ile elektrik dünyasına adım atıyor - 1
Genesis yeni elektrikli modeli G80'in örtüsünü Şangay Otomobil Fuarı'nda kaldırdı.
Genesis, G80 ile elektrik dünyasına adım atıyor - 2
Dört tekerlekten sürüşü destekleyen otomobil istendiğinde arkadan itişle devam edebiliyor. Bu sayede ön motor tamamen durdurularak tasarruf sağlanıyor.
Genesis, G80 ile elektrik dünyasına adım atıyor - 3

İki elektrik motoru sayesinde 370 beygir güç ve 700 Nm tork değerlerine sahip. 

Çift yönlü şarj sistemine sahip olan araç gerektiğinde elektrikli cihazlarınızı şaj edebilecek. 

Genesis, G80 ile elektrik dünyasına adım atıyor - 4
350 kW'lık hızlı şarjı destekleyen araç, yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 22 dakikada  ulaşabilecek. Araç bu değerlerle 500 kilometrelik bir menzil vadediyor.
Genesis, G80 ile elektrik dünyasına adım atıyor - 5
Araç aynı zamanda tavanında bulunan güneş panellerinden de destek alabilecek.
Genesis, G80 ile elektrik dünyasına adım atıyor - 6

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