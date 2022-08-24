İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 102 bin 806 adet satış gerçekleşti. Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.08.2022 - 11:30

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 1

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 102 bin 806 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 2

Satışlarda haziran ayına kıyasla yüzde 45, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 29 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 41 azalış kaydedildi. 

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 3

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA YÜZDE 77 PAY ALDI

İkinci el online pazarda temmuzda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 14 bin 783 satışla Volkswagen (VW) oldu.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 4

VW'i, 12 bin 641 adetle Renault izledi.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 5

İki markayı 11 bin 594 adetle Fiat izledi.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 6

Satış sıralamasında 10 bin 571 satışla Ford,

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 7

5 bin 284 ile Opel,

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 8

5 bin 196 adetle Hyundai,

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 9

5 bin 134 satışla BMW,

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 10

4 bin 968 adetle Peugeot,

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 11

4 bin 896 adetle Mercedes Benz

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 12

3 bin 833 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 13

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 77'sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 14

PASSAT YERİNİ KORUDU

İkinci el online binek araç pazarında Temmuz'da toplam 82 bin 820 satış gerçekleşti. VW Passat, 4 bin 71 adetle Temmuz ayında da en çok satılan model oldu.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 15

Bunu 3 bin 735 adetle Renault Clio, 3 bin 280 adetle Fiat Egea, 3 bin 132 adetle Renault Megane, 2 bin 563 adetle Ford Focus,

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 16

2 bin 460 adetle Toyota Corolla, 2 bin 224 adetle VW Polo, 2 bin 67 adetle VW Golf, 2 bin 11 adetle Opel Astra ve 1.868 adetle de Renault Fluence takip etti.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 17

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 33,1'ini oluşturdu.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 18

HAFİF TİCARİDE DOBLO TERCİHİ DEVAM EDİYOR

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 19 bin 986 adetlik satış gerçekleşti.

Fiat Doblo, 2 bin 698 adetle temmuz ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Fiat Fiorino 2 bin 301 adetle ikinci ve Ford Transit/Tourneo Courier 2 bin 276 satışla üçüncü sırada konumlandı.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 19

Bu modelleri, 1.782 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.444 adetle VW Cady, 1.050 adetle VW Trasnporter, 877 adetle Ford Transit, 827 satışla Renault Kangoo ve 763 adetle de Peugeot Partner izledi.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 20

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.

İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı - 21

EN HIZLI RENAULT SATILDI

Türkiye pazarı satış hızı Temmuz'da ortalama 55 gün olurken, en hızlı satılan marka 47 günle Renault oldu.

En yavaş satılan marka ise 68 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz ile BMW olarak belirlendi.

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER