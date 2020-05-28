İkinci elde en çok satan ilk 20 otomobil

Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata verilerine göre, Türkiye ikinci el araç pazarındaki araçların yüzde 39’unu 4, 5 ve 10+ yaş araçlar oluşturdu. Bunu, yüzde 22 ile 3 ve 8 yaş grubundaki araçlar izledi. 1 ve 2 yaş ikinci el otomobiller ise ikinci araç pazarının yüzde 8’ini kapsadı.