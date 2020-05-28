İkinci elde en çok satan ilk 20 otomobil

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, ikinci el araç tercihini yükseltti. Peki Türkiye'de ikinci elde en çok tercih edilen modeller hangileri? Hangi yaş otomobillere talep arttı? İşte ikinci el piyasasının Ocan-Nisan döneminde en çok tercih edilen 20 modeli...

ntv.com.tr 28.05.2020 - 10:28 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 10:32

Türkiye ikinci el piyasasında en çok satılan araçlar sıralandı. Ocak-Nisan dönemini kapsayan verilere göre, yerli üretim modeller üst sıralarda yer aldı.

Renault yüzde 15 pazar payıyla ikinci elde en çok pazar payı bulunan marka oldu. Volkswagen yüzde 13 pazar payı ile listede ikinci sırada yer alırken, Ford yüzde 11’lik ikinci el pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu markaları, ikinci elde yüzde 10 pazar payı bulunan Fiat, yüzde 7 pazar payı bulunan Hyundai ve yüzde 6 pazar payı bulunan Toyota markaları izledi.

Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata verilerine göre, Türkiye ikinci el araç pazarındaki araçların yüzde 39’unu 4, 5 ve 10+ yaş araçlar oluşturdu. Bunu, yüzde 22 ile 3 ve 8 yaş grubundaki araçlar izledi. 1 ve 2 yaş ikinci el otomobiller ise ikinci araç pazarının yüzde 8’ini kapsadı.

İŞTE İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATAN İLK 20 MODEL

1-Fiat Egea 1.3 MultiJet  2017 Easy
2. Fiat Egea 1.3 MultiJet 2016 Easy
3. Renault Symbol 1.5 DCI 2016 Joy
4. Fiat Linea 1.3 MultiJet 2015
5. Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2015 Comfortline
6. Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2016 Comfortline
7. Renault Megane 1.5 DCI 2017 Touch
8. Fiat Egea 1.4 Fire 2019 Easy
9. Renault Clio 1.5 DCI 2016 Joy
10. Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 Comfortline
11. Ford Focus 1.6 TDCI 2015 Trend X
12. Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Touch (110 HP)
13. Renault Symbol 1.5 DCI 2017 Joy
14. Ford Focus 1.6 TDCI 2016  Trend X
15. Mercedes-Benz C 200d BlueTEC 2016 AMG
16. Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Touch (90 HP)
17. Peugeot 301 1.6 HDI 2017 Active
18. Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Icon
19. Peugeot 301 1.6 HDI 2016 Active
20. Ford Focus 1.6 TDCI 2017 Trend X

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