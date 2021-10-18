'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor

Aracın 2000 beygir ve 3000 bin beygir olarak üzere iki verisyonu bulunacak. Araç bu gücü 4.0 litrelik Twinturbo bir V10 motordan alacak.

Eğer gerçekleşirse birçok rekoru kıracak olan aracın performans değerleri dikkat çekiyor. Greek Chaos 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.8 saniyede ulaşıyor. Ultra otomobilin maksimum hızı ise 500 km/s.