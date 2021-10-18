'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor

SP Automotive tarafından üretilecek ilk model olan Greek Chaos adlı hiper otomobil, hem fiyatıyla hem 3 bin beygirlik gücüyle dudak uçuklatıyor. Aracın 1 Kasım'da tanıtılması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 11:26

'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 1
Yunanistan merkezli SP Automotive, ilk olarak 2019 yılında adımlarını attığı hiper otomobili tanıtmaya çok yaklaştı. Greek Chaos adındaki aracın 1 Kasım'da resmen tanıtılması bekleniyor.
'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 2
Şirketin kurucusu Spyros Panopoulos'un 'Dünyanın ilk ultra otomobili' olarak tanımladığı model, fiyatı ve performans değerleriyle dikkat çekiyor.
'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 3

TOPLAMDA 100 ADET ÜRETİLECEK

İlk teslimatları 2022 yılında yapılacak olan araçtan yılda 15-20 adet olmak üzere toplamda sadece 100 adet üretilecek.
'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 4

Aracın 2000 beygir ve 3000 bin beygir olarak üzere iki verisyonu bulunacak. Araç bu gücü 4.0 litrelik Twinturbo bir V10 motordan alacak. 

Eğer gerçekleşirse birçok rekoru kıracak olan aracın performans değerleri dikkat çekiyor. Greek Chaos 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.8 saniyede ulaşıyor. Ultra otomobilin maksimum hızı ise 500 km/s. 

'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 5
Araçta gelişmiş bir artırılmış gerçeklik sistemi kullanılacak. Ön cama araçla ilgili bilgiler yansıtılacak.
'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 6

Zylon, karbonfiber, kevlar, titanyum gibi pahalı maddeler aracın tasarımında ve üretiminde kullanıldı. 

Ayrıca bazı mekanik parçaların 3 boyutlu yazıcıdan çıkartıldığı aktarıldı. 

'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 7
Aracın 2000 bin beygirlik temel versiyonu 6,3 milyon dolara (Yaklaşık 60 milyon TL), 3000 beygirlik verisyonu ise 14,3 milyon dolara (Yaklaşık 133 milyon TL) satılacak.
'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 8
'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 9
'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 10
'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 11
'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 12
'İlk ultra otomobil' Greek Chaos: Fiyatı ve gücü dudak uçuklatıyor - 13

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