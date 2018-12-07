Jeep Gladiator, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeep Markası Kuzey Amerika Başkanı Tim Kuniskis, şunları kaydetti:

"Tartışmasız gerçek bir pikap olan ve Jeep olduğu anında fark edilen yepyeni Gladiator, her türlü yol macerası için en üst düzey araç. Dünyanın her yerindeki Jeep müşterilerimizden ve pikap sevdalılarından, bu eşsiz araca büyük bir talep var. Sağlam ve güvenilir Jeep pikaplarının zengin ve gurur verici mirasından doğan Gladiator, kendisini bugüne kadarki en kabiliyetli pikap yapan dayanıklılığı, çok yönlülüğü ve işlevselliği bir araya getiriyor."