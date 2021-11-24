Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı

Uzun zamandır otomotiv sektörüne gireceğinin sinyallerini veren Rus şirketi Kalashnikov'un araçlarının patent görselleri geldi.

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 10:58 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 11:00

Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı - 1

AK-47 isimli silahıyla tüm dünyada nam salan  Rus silah şirketi Kalashnikov'un, uzun süredir gireceğinden bahsedilen elektrikli otomobil piyasasıyla ilgili yeni bilgiler geldi. 

Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı - 2

Şirket tarafından 2018 yılından beri planları yapılan elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı.

Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı - 3

Görsellerde, biri dört tekerli ve dört kişilik diğeri 3 tekerli ve iki kişilik olan iki model yer alıyor.

Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı - 4

Araçların teknik detayları ise henüz belli değil.

Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı - 5

Firma 2018 yılında askeri bir fuarda CV-1 isimli elektrikli bir model sergilemişti. 

Araç, 0’dan 100’e hızlanmasını 6 saniyede tamamlarken ve tam şarjla 355 kilometre gidebildiği söylenmişti. 

Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı - 6

İşte iki modelin yeni patent görselleri...

Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı - 7
Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı - 8
Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı - 9
Kalashnikov otomotiv işine giriyor: Elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı - 10

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER