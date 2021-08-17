Kanada'dan yerli otomobil projesi

Kanada'da henüz proje aşamasında olan sıfır emisyonlu araç projesi devletten 5 milyon dolar yatırım aldı. Project Arrow adındaki proje ülkenin Otomobil Parça Üreticileri Derneği (APMA) tarafından da destekleniyor. Projede ülkenin ilk, yerli ve tamamen sıfır emisyonlu araç konsepti geliştirilmesi hedefleniyor.

Eyalet vekili bu hamleyle Kanada'nın otomotiv alanında büyük bir adım attığını da belirtti.

APMA halihazırda ülkenin otomotiv parça üreticilerinin yüzde 90'ını oluşturuyor. Sektörden birçok mühendis ve teknisyen bu proje için bir araya getirilecek. Kanada'nın hedefi 2050'de sıfır emisyona ulaşmak. Elektrikli otomobiller de bu projenin bir parçası.