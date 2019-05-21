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Karıncalardan ilham alan 6x6 arazi aracı

ntv.com.tr

Her geçen gün gelecek otomobil modellerine yönelik yeni konseptler ortaya çıkıyor. İşte bu modellerden biri de 6×6 arazi aracı Ferox ANT konsepti.

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    Geleceğin otomobil tasarımlarına ışık tutan konsept modeller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
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    İşte bu modellerden birisi de karıncalardan ilham alınarak tasarlanan arazi aracı 6×6 Ferox ANT konsepti.
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    Ferox firması tarafından tasarlanan model, bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde en zorlu koşullarda bile rahatlıkla yol alabiliyor.
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    Dik konuma gelebilen kokpitiyle dorsesine bağlanan ANT bir taşıyıcı olarak görev yapabiliyor.
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