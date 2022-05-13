Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi?

Haberler - ntv.com.tr 13.05.2022 - 11:54
Klasik otomobil sigorta şirket Hagerty'nin haberine göre gizli gerçekleştirilen bir satışla 'en pahalı otomobil' unvanı el değiştirdi.
İddialara göre sadece iki adet üretilen 1956 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe isimli araç 142 milyon dolara (Yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL) açık artırmada satıldı.
İddialar doğrularnırsa bunun 'tarihin en pahalı araç satışı' gerçekleşmiş demektir.
Bu rekor daha 2018 yılında 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'ya aitti.
Haberlere göre, satış Stuttgart'taki Mercedes-Benz müzesinde gerçekleşti ve dünyanın dört bir yanından davet edilen koleksiyonerler özel jetlerle şehre getirildi.
Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe'nin adı şirketin o dönem test bölümünün başında olan 'Rudolf Uhlenhaut'tan geldiği belirtiliyor.
Şirket bu modelden sadece 2 adet üretti.