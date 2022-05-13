Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi?

Otomobil dünyasının klasik ve özel modellerine açık artırmalarda büyük ücretler ödeniyor. Son gelen iddialara göre gizli gerçekleşen bir satışla 1956 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe isimli otomobil tarihin en pahalı modeli oldu.

Haberler - ntv.com.tr 13.05.2022 - 11:54

Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi? - 1

Klasik otomobil sigorta şirket Hagerty'nin haberine göre gizli gerçekleştirilen bir satışla 'en pahalı otomobil' unvanı el değiştirdi.

Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi? - 2

İddialara göre sadece iki adet üretilen 1956 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe isimli araç 142 milyon dolara (Yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL) açık artırmada satıldı.

Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi? - 3

İddialar doğrularnırsa bunun 'tarihin en pahalı araç satışı' gerçekleşmiş demektir.

Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi? - 4

Bu rekor daha 2018 yılında 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'ya aitti.

Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi? - 5

Haberlere göre, satış Stuttgart'taki Mercedes-Benz müzesinde gerçekleşti ve dünyanın dört bir yanından davet edilen koleksiyonerler özel jetlerle şehre getirildi.

Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi? - 6

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe'nin adı şirketin o dönem test bölümünün başında olan 'Rudolf Uhlenhaut'tan geldiği belirtiliyor.

Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi? - 7

Şirket bu modelden sadece 2 adet üretti.

Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi? - 8
Klasik otomobil 142 milyon dolara satıldı iddiası: Tarihin en pahalı otomobili değişti mi? - 9

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