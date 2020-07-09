Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek)

Lamborghini tarihinin en güçlü üstü açık modeli olan Lamborghini Sion Roadster modelinin örtülerini kaldırdı.

ntv.com.tr 09.07.2020 - 10:41 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 11:07

Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 1
Lamborghini, Sian Roadster modelini tanıttı.
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 2
Coupe versiyonuyla büyük benzerlikle barındıran Sian'ın Roadster modeli 6.5 litrelik V12 motordan güç alıyor.
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 3
Bu motora 48 volktluk yarı hibrit bir sistem eklenmiş. Bu eklentiyle birlikte aracın gücü 820 beygire kadar ulaştırılmış.
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 4
Sian Roadster bu güçle 0'dan 100'e hızlanmasını 2.9 saniyede tamalayabiliyor. Aracın azami hızı ise 350 km\s işle sınırlandırılmış.
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 5
Lamborghini, bu özel modelden sadece 19 adet üretecek ve bu 19 adet tamamen satılmış durumda.
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 6
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 7
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 8
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 9
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 10
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 11
Lamborghini Sion Roadster tanıtıldı (Sadece 19 adet üretilecek) - 12

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