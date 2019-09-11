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Land Rover Defender yenilendi

ntv.com.tr

Land Roveri, Defender modelini uzun bir aradan sonra yeniledi.

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    Land Rover sevilen modeli Defender'ı modern bir görünüme kavuşturarak Frankfurt otomobil fuarında resmen tanıttı.
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    2020 yılında satışa sunulması beklenen Defender, önce 5 kapılı sonrasında da 3 kapılı versiyonuyla satışa sunulacak. 

    Otomobil ayrıca 6 veya 7 koltuklu olarak satın alınabilecek. 

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    Otomobil 2 litre dizel ve benzinli, 3 litre benzinli mild-hybrid motor seçeneklerine sahip olacak.
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    Yeni Defender, S, SE, HSE, First Edition ve Defender X olmak üzere farklı donanım seçenekleriyle sunulacak.
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    Explorer, Adventure, Country ve Urban paketleri kullanıcılara geniş bir seçenek imkanı sunacak.
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    Modernizmin en çok göze çarptığı yer olan iç kısmında oldukça fazla saklama alanı sunan modelde 10 inçlik bir dokunmatik ekran yer alıyor.
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    Sürekli dört çeker sistemini kullanan model, 0'dan 100'e 8,1 saniyede ulaşabiliyor.
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