Land Rover Defender yenilendi
ntv.com.tr
Land Roveri, Defender modelini uzun bir aradan sonra yeniledi.
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1Land Rover sevilen modeli Defender'ı modern bir görünüme kavuşturarak Frankfurt otomobil fuarında resmen tanıttı.
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2020 yılında satışa sunulması beklenen Defender, önce 5 kapılı sonrasında da 3 kapılı versiyonuyla satışa sunulacak.
Otomobil ayrıca 6 veya 7 koltuklu olarak satın alınabilecek.
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3Otomobil 2 litre dizel ve benzinli, 3 litre benzinli mild-hybrid motor seçeneklerine sahip olacak.
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4Yeni Defender, S, SE, HSE, First Edition ve Defender X olmak üzere farklı donanım seçenekleriyle sunulacak.
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5Explorer, Adventure, Country ve Urban paketleri kullanıcılara geniş bir seçenek imkanı sunacak.
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6Modernizmin en çok göze çarptığı yer olan iç kısmında oldukça fazla saklama alanı sunan modelde 10 inçlik bir dokunmatik ekran yer alıyor.
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7Sürekli dört çeker sistemini kullanan model, 0'dan 100'e 8,1 saniyede ulaşabiliyor.
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