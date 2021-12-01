Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 10:36
Skoda'nın yarım milyon fazla satış adedine ulaşan modeli Karoq yenilendi. Aerodinamik performansı geliştirilen model son teknoloji asistan sistemleriyle geliyor.
Daha geniş altıgen ön panjur, daha ince ön-arka far grubu, aerodinamik olarak optimize edilen alaşımlı jantlar, ön tamponda hava girişleri ve yeni arka spoyler yeni tasarımda yer alan unsurlar. Bu detaylarla Karoq'un rüzgar direnç katsayısında da yüzde 9’luk bir iyileşme sağlandı.
Aracın kabininde ise daha fazla sürdürülebilir materyale yer verilmiş. Koltuk döşemeleri opsiyonel olarak sunulan Eco pakette vegan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış.
Yeni Karoq'da yolcu koltuğu da elektrikli olarak ayarlanabiliyor.
Araçta 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi yer alıyor.
521 litre bagaj hacmi sunan yeni Karoq'un arka koltukları yatırıldığında bu hacim 1630 litreye kadar çıkıyor.
Araç ülkemizde Aktif Silindir Teknolojisine sahip 1,5 TSI 150 PS motor ve DSG Otomatik Şanzıman ile sunulacak.