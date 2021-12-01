Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı

Skoda ilk kez tanıtılmasının ardından dört yıl geçen Karoq modelini yeniledi. Yeni Karoq modeli, Türkiye’de 2022 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 10:36

Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 1

Skoda'nın yarım milyon fazla satış adedine ulaşan modeli Karoq yenilendi. Aerodinamik performansı geliştirilen model son teknoloji asistan sistemleriyle geliyor. 

Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 2

Daha geniş altıgen ön panjur, daha ince ön-arka far grubu, aerodinamik olarak optimize edilen alaşımlı jantlar, ön tamponda hava girişleri ve yeni arka spoyler yeni tasarımda yer alan unsurlar. Bu detaylarla Karoq'un rüzgar direnç katsayısında da yüzde 9’luk bir iyileşme sağlandı.

Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 3

Aracın kabininde ise daha fazla sürdürülebilir materyale yer verilmiş. Koltuk döşemeleri opsiyonel olarak sunulan Eco pakette vegan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış.

Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 4

Yeni Karoq'da yolcu koltuğu da elektrikli olarak ayarlanabiliyor. 

Araçta 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi yer alıyor. 

Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 5

521 litre bagaj hacmi sunan yeni Karoq'un arka koltukları yatırıldığında bu hacim 1630 litreye kadar çıkıyor.

Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 6

Araç ülkemizde Aktif Silindir Teknolojisine sahip 1,5 TSI 150 PS motor ve DSG Otomatik Şanzıman ile sunulacak.

Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 7
Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 8
Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 9
Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 10
Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı - 11

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