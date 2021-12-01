Makyajlı Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı

Daha geniş altıgen ön panjur, daha ince ön-arka far grubu, aerodinamik olarak optimize edilen alaşımlı jantlar, ön tamponda hava girişleri ve yeni arka spoyler yeni tasarımda yer alan unsurlar. Bu detaylarla Karoq'un rüzgar direnç katsayısında da yüzde 9’luk bir iyileşme sağlandı.