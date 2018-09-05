Mercedes-Benz yüzde yüz elektrikli modeli EQC'yi tanıttı
ntv.com.tr
Mercedes-Benz'in yüzde yüz elektrikli modeli EQC, İsveç'in başkenti Stockholm'de tanıtıldı.
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1Alman otomotiv devi Mercedes 2016 Paris Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkarttığı EQ markasının ilk meyvesi olan yüzde yüz elektrikli SUV modeli EQC'yi tanıttı.
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2Şirketin CEO'su Dieter Zetsche tanıtımda yaptığı konuşmasında, "Yeni bir çağın başlangıcı" açıklamasını yaptı.
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33 yıllık çalışma ve binlerce kilometrelik testlerden geçirilen araç 402 beygir güç 700 Nm tork üreten çift elektrikli motora sahip.
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4EQC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 45 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Otomobil tam dolu batarya ile 450 kilometre menzil vadediyor.
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5Dört tekerlektren çekiş sistemine sahip olan araç 0'dan 100'e 5.1 saniyede ulaşıyor.
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6Fiyatıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmayan EQC'nin üretimi 2019 yılında Almanya ve Çin'de yapılacak.
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7EQC'nin elektrikli araçların en büyük pazarı konumunda olan Norveç'ten 2 binin üzerinde sipariş aldığı belirtiliyor. Tesla geçtiğimiz sene Norveç'te 8 bin 500 araç satışı gerçekleştirmişti.
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