Mercedes-Benz'den Virgil Abloh'a anma: Off-Road lüksle buluşuyor

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 12:17 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 12:19
Mercedes-Benz, geçtiğimiz günlerde kansere yenik düşen Louis Vuitton'un yıldız moda tasarımcısı Virgil Abloh'la ortak çalışma sonucu doğan Project Maybach'ı tanıttı.
LOUIS VUITTON'UN YILDIZ MODA TASARIMCISI GENÇ YAŞTA KANSERE YENİK DÜŞTÜ
Elektrikli motoru, aşırı boyutları, takla kafesi ve iri lastikleriyle lüksü araziye taşıyan konsept tasarım, ten rengi ve siyahla sunuluyor.
Aracın uzun kaputu Maybach'ın enerjisini artırmak için güneş panelleriyle donamtılmış.
Araç Louis Vuitton'un erkek giyim bölümüne başkanlık eden Abloh ve Mercedes'in baş tasarım sorumlusu Gorden Wagener'in rehberliğinde tasarlandı.