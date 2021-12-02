Mercedes-Benz'den Virgil Abloh'a anma: Off-Road lüksle buluşuyor

Mercedes-Benz ile geçen hafta ölen moda tasarımcısı Virgil Abloh arasındaki işbirliğinin sonucu ortaya çıkan Project Maybach tanıtıldı.

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 12:17 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 12:19

Mercedes-Benz'den Virgil Abloh'a anma: Off-Road lüksle buluşuyor - 1

Mercedes-Benz, geçtiğimiz günlerde kansere yenik düşen Louis Vuitton'un yıldız moda tasarımcısı Virgil Abloh'la ortak çalışma sonucu doğan Project Maybach'ı tanıttı.

LOUIS VUITTON'UN YILDIZ MODA TASARIMCISI GENÇ YAŞTA KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Mercedes-Benz'den Virgil Abloh'a anma: Off-Road lüksle buluşuyor - 2

Elektrikli motoru, aşırı boyutları, takla kafesi ve iri lastikleriyle lüksü araziye taşıyan konsept tasarım, ten rengi ve siyahla sunuluyor.

Mercedes-Benz'den Virgil Abloh'a anma: Off-Road lüksle buluşuyor - 3

Aracın uzun kaputu Maybach'ın enerjisini artırmak için güneş panelleriyle donamtılmış.

Mercedes-Benz'den Virgil Abloh'a anma: Off-Road lüksle buluşuyor - 4

Araç Louis Vuitton'un erkek giyim bölümüne başkanlık eden Abloh ve Mercedes'in baş tasarım sorumlusu Gorden Wagener'in rehberliğinde tasarlandı.

Mercedes-Benz'den Virgil Abloh'a anma: Off-Road lüksle buluşuyor - 5
Mercedes-Benz'den Virgil Abloh'a anma: Off-Road lüksle buluşuyor - 6
Mercedes-Benz'den Virgil Abloh'a anma: Off-Road lüksle buluşuyor - 7
Mercedes-Benz'den Virgil Abloh'a anma: Off-Road lüksle buluşuyor - 8

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