Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı

Araçla ilgili daha önce paylaşılan teknik detaylarda en dikkat çekici noktalardan biri 770 kilometreye kadar bir menzil vaadi.

Açıklamalara göre araçta 108 kWh ve 90 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği sunulacak.

Ufak bataryanın 640 kilometre menzile sahip olduğu açıklandı.