Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz ilk elektrikli sedanını tanıttı.

ntv.com.tr 16.04.2021 - 10:35

Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 1

Mercedes tarafından uzun dönemdir parça parça detayları verilen, markanın ilk elektrikli sedanı EQS tanıtıldı. 

Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 2
21 inçlik büyük jantları, gizlenen kapı kolları ve aerodinamik detaylarıyla gelen aracın hava sürtünme kaysayısı 0.20'ye kadar düşürülmüş.
Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 3
Daha önce teknik detayları ve iç mekanı paylaşılan EQS'in kamuflajı kalktı. elektrikli lüks sedan 5265 mm'lik uzunluğuyla S-Class'ın uzun aks mesafesine yaklaşıyor.
Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 4

Araçla ilgili daha önce paylaşılan teknik detaylarda en dikkat çekici noktalardan biri 770 kilometreye kadar bir menzil vaadi. 

Açıklamalara göre araçta 108 kWh ve 90 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği sunulacak. 

Ufak bataryanın 640 kilometre menzile sahip olduğu açıklandı. 

Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 5

Araç, EQS 450 ve EQS 580 olarak iki farklı paketle satışa çıkacak. 

EQS 450, 330 beygir güç ve 568 Nm torka sahipken, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip EQS 580 4MATIC modeli 525 beygir güç ve 855 Nm torka sahip. 

210 kilometre hızla sınırlandırılan moelin EQS 450+ versiyonunun 0'dan 100'e hızlanması 6.2 saniye sürüyor. 

EQS 580 4MATIC  ise bunu 4.3 saniyede yapıyor. 

Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 6
Hızlı şarj teknolojisi ile aracın 300 kilometrelik bir menzile 15 dakikalık bir şajla ulaşabileceği belirtiliyor.
Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 7
Araçta S-Class'ın sahip olduğu bazı özellikleri de barındırıyor. Artırılmış gerçekliğe sahip head-up display, 10 dereceye kadar dönebilen arka tekerlekler, otomatik ayarlanan havalı süspansiyonlar bunlardan bazıları.
Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 8

MBUX HYPERSCREEN

İlk olarak EQS'te kullanılacak olan MBUX Hyperscreen'da çizilmeye dayalı 3 adet büyük ekran yer alıyor. 

Bu devasa ekranların arkasında ise 8 çekirdekli bir işlemci, 24 GB RAM yer alıyor. 

Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 9
S-Class'ta olduğu gibi aracın arka koltuğunda yüksek lüks sunuluyor. Ön koltuk başıklarından 11.6 inçlik iki ekran yer alıyor. Elektrikli arka koltuklarda ısıtma, soğutma ve masaj fonksiyonları bulunuyor.
Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 10
Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 11
Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 12
Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı - 13

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