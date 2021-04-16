Mercedes'ten elektrikli S-Class: 2021 Mercedes EQS tanıtıldı

ntv.com.tr 16.04.2021 - 10:35
Mercedes tarafından uzun dönemdir parça parça detayları verilen, markanın ilk elektrikli sedanı EQS tanıtıldı.
Araçla ilgili daha önce paylaşılan teknik detaylarda en dikkat çekici noktalardan biri 770 kilometreye kadar bir menzil vaadi.
Açıklamalara göre araçta 108 kWh ve 90 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği sunulacak.
Ufak bataryanın 640 kilometre menzile sahip olduğu açıklandı.
Araç, EQS 450 ve EQS 580 olarak iki farklı paketle satışa çıkacak.
EQS 450, 330 beygir güç ve 568 Nm torka sahipken, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip EQS 580 4MATIC modeli 525 beygir güç ve 855 Nm torka sahip.
210 kilometre hızla sınırlandırılan moelin EQS 450+ versiyonunun 0'dan 100'e hızlanması 6.2 saniye sürüyor.
EQS 580 4MATIC ise bunu 4.3 saniyede yapıyor.
İlk olarak EQS'te kullanılacak olan MBUX Hyperscreen'da çizilmeye dayalı 3 adet büyük ekran yer alıyor.
Bu devasa ekranların arkasında ise 8 çekirdekli bir işlemci, 24 GB RAM yer alıyor.