MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı

MINI geçen Kasım ayında bilgisayar çizimi olarak gösterdiği konsept aracını resmen tanıttı. Sürülebilir versiyon, pürüzsüz gövdesi ve şirin tasarımıyla dikkat çekiyor. MINI, 2020 yılı Kasım ayında dijital olarak tanıttığı konsept modeli Vision Urbanaut'un sürülebilir versiyonunu ortaya çıkardı. Otonom sürüşü detsekleyen model gelecekte araçların içinin nasıl olacağını bize gösteriyor. Konseptte “Mini Moments” adı verilen üç kişiselleştirme modu bulunuyor. Aracın iç kısmı kişisel ihtiyaçlara göre şekillenebiliyor. Adeta bir oturma odasına dönüşen aracın iç kısmında pedallar ve direksiyon konsolun içine doğru giriyor.