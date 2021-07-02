MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı

MINI geçen Kasım ayında bilgisayar çizimi olarak gösterdiği konsept aracını resmen tanıttı. Sürülebilir versiyon, pürüzsüz gövdesi ve şirin tasarımıyla dikkat çekiyor.

ntv.com.tr 02.07.2021 - 11:26

MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 1
MINI, 2020 yılı Kasım ayında dijital olarak tanıttığı konsept modeli Vision Urbanaut'un sürülebilir versiyonunu ortaya çıkardı.
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 2
Otonom sürüşü detsekleyen model gelecekte araçların içinin nasıl olacağını bize gösteriyor.
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 3
Konseptte “Mini Moments” adı verilen üç kişiselleştirme modu bulunuyor. Aracın iç kısmı kişisel ihtiyaçlara göre şekillenebiliyor.
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 4
Adeta bir oturma odasına dönüşen aracın iç kısmında pedallar ve direksiyon konsolun içine doğru giriyor.
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 5
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 6
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 7
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 8
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 9
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 10
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 11
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 12
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 13
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 14
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 15
MINI, Vision Urbanaut konseptini tanıttı - 16

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